В Уфе в начале недели зафиксировали очередной температурный рекорд

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Очередной температурный рекорд был зафиксирован в Башкирии в начале этой недели. Так, во вторник, 4 апреля, температура воздуха в Уфе составила +19 градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр со ссылкой на данные аэрологической станции Уфа-Дёма.
Сообщается, что предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в Уфе около 28 лет назад. Как сообщают синоптики, в 1995 году воздух максимально прогрелся до +14,5 градуса.
Примечательно, что рекордные температурные показатели регистрируют в Уфе уже несколько раз с начала апреля. Так, второго числа был побит рекорд 45-летней давности, воздух в этот день прогрелся до +17,1 градуса Цельсия.