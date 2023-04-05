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В Уфе в начале недели зафиксировали очередной температурный рекорд

5 апреля 2023, 03:19
Фото: 1MI
На этот раз побитым оказался температурный рекорд 28-летней давности

Очередной температурный рекорд был зафиксирован в Башкирии в начале этой недели. Так, во вторник, 4 апреля, температура воздуха в Уфе составила +19 градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр со ссылкой на данные аэрологической станции Уфа-Дёма.

Сообщается, что предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в Уфе около 28 лет назад. Как сообщают синоптики, в 1995 году воздух максимально прогрелся до +14,5 градуса.

Примечательно, что рекордные температурные показатели регистрируют в Уфе уже несколько раз с начала апреля. Так, второго числа был побит рекорд 45-летней давности, воздух в этот день прогрелся до +17,1 градуса Цельсия.

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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