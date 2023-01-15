В небе над Башкирией заметили редкое природное явления

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Редкое природное явление — лентикулярные облака заметили на небе сегодня жители Зауралья. Об этом сообщает телеканал «Вести Башкортостан» со ссылкой на пользователей соцсетей.
Известно, что лентикулярные облака могут возникать из-за приближения атмосферного фронта либо из-за энергичного переноса воздушных масс из отдаленных районов. Характерная особенность данного типа облаков в том, что сохраняют неподвижность вне зависимости от силы ветра.
Отметим, что это не первый раз, когда жители республики становятся свидетелями редких природных явлений. Так, несколькими неделями ранее, в декабре 2022 года, в небе над Уфой были замечены световые столбы, возникающие из-за группирующихся в атмосфере кристалликов льда.