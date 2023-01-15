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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В небе над Башкирией заметили редкое природное явления

Сегодня, 08:46
Фото: Анна Тарлап / 1MI
Необычные облака в небе запечатлели жители Зауралья

Редкое природное явление — лентикулярные облака заметили на небе сегодня жители Зауралья. Об этом сообщает телеканал «Вести Башкортостан» со ссылкой на пользователей соцсетей.

Известно, что лентикулярные облака могут возникать из-за приближения атмосферного фронта либо из-за энергичного переноса воздушных масс из отдаленных районов. Характерная особенность данного типа облаков в том, что сохраняют неподвижность вне зависимости от силы ветра.

 

Фото: соцсети

Отметим, что это не первый раз, когда жители республики становятся свидетелями редких природных явлений. Так, несколькими неделями ранее, в декабре 2022 года, в небе над Уфой были замечены световые столбы, возникающие из-за группирующихся в атмосфере кристалликов льда.

#Азамат Нухов#Общество
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