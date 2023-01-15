В небе над Башкирией заметили редкое природное явления

Отметим, что это не первый раз, когда жители республики становятся свидетелями редких природных явлений. Так, несколькими неделями ранее, в декабре 2022 года, в небе над Уфой были замечены световые столбы, возникающие из-за группирующихся в атмосфере кристалликов льда.