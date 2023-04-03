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Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

В Уфе 2 апреля был установлен новый температурный рекорд

3 апреля 2023, 03:20
Фото: 1MI
В последний раз абсолютный максимум был зафиксирован 45 лет назад.

Стало известно, что 2 апреля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Столик термометра в этот день поднялся до +17,1 градуса Цельсия.

Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, новый рекорд был зафиксирован метеостанцией Уфа-Дема, а прошлый показатель был отмечен в 1978 году, когда темпера воздуха поднималась до 15,4 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что в апреле среднемесячная температура воздуха ожидается +5,9, что выше нормы на 1 градус.

На ближайшие три дня в республике установится тёплая погода без осадков. В частности, температура воздуха днем 3 апреля составит +12…+17 градусов.

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#Элина Сайфранова
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