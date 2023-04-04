Стала известна стоимость полетов на вертолете Хабирова за пять месяцев прошлого года

Как следует из материалов дела, договор между авиакомпанией, Фондом СЦП и республиканским ГКУ «Транспортное управление» был заключен еще в марте 2020 года. «Ютэйр» должна была предоставить заказчику авиационное обслуживание на территории России. В роли заказчика выступал Фонд. При этом услуги закупались для Транспортного управления, которое занимается транспортным обслуживанием администрации главы Башкирии, аппарата республиканского правительства, Госсобрания и госорганов. То есть, вероятнее всего, авиаобслуживание заказывалось для высших чиновников республики.