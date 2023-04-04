Стала известна стоимость полетов на вертолете Хабирова за пять месяцев прошлого года

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:25
Арбитражный суд Тюменской области опубликовал мотивировочную часть решения по иску авиакомпании «Ютэйр-Вертолетные услуги» к башкирскому Фонду социальных целевых программ (далее — Фонд СЦП). Как сообщалось ранее, спор был связан с неисполнением обязанностей по оплате вертолетного обслуживания.
Как следует из материалов дела, договор между авиакомпанией, Фондом СЦП и республиканским ГКУ «Транспортное управление» был заключен еще в марте 2020 года. «Ютэйр» должна была предоставить заказчику авиационное обслуживание на территории России. В роли заказчика выступал Фонд. При этом услуги закупались для Транспортного управления, которое занимается транспортным обслуживанием администрации главы Башкирии, аппарата республиканского правительства, Госсобрания и госорганов. То есть, вероятнее всего, авиаобслуживание заказывалось для высших чиновников республики.
Согласно условиям контракта заказчик обязывался оплачивать не менее 50 летных часов в месяц, даже если фактически их было меньше. Стоимость одного летного часа составляла 234 910 рублей, то есть ежемесячно Фонд должен был перечислять авиакомпании не менее 11,7 млн рублей.
Суд установил, что с мая по сентябрь 2022 года авиакомпания оказала ответчику услуги почти на 67 млн рублей. В пересчете на один месяц сумма составила 13,39 млн рублей, то есть фактический налет в среднем даже превышал гарантированные 50 часов.
Заказчик принял услуги, однако так и не оплатил их, несмотря на претензии, которые авиакомпания направляла с июня по сентябрь прошлого года. Только после подачи иска в арбитраж Фонд СЦП перечислил 11,9 млн рублей исполнителю.
Оставшуюся уточненную сумму основного долга — 62 млн рублей — с заказчика взыскал суд. Он также постановил, что Фонд должен выплатить 6,5 млн рублей процентов за пользование коммерческим кредитом и 3,2 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, с организации также взыскали пошлину в размере 200 тысяч рублей.
Как сообщал Mkset, ранее тот же суд удовлетворил аналогичный иск «Ютэйр-Вертолетные услуги» к Фонду СЦП на общую сумму 178 млн рублей. Задолженность возникла из-за неолаты вертолетных услуг с марта 2021 года по апрель 2022 года. Ответчик подал жалобу в вышестоящий суд, пытаясь снизить хотя бы сумму процентов. Однако апелляционная инстанция не нашла для этого оснований.
Вертолет для обслуживания главы Башкирии приобрело АО «Региональный фонд» еще в 2019 году. Воздушное судно обошлось в 430 млн рублей.
Не так давно стало известно, что в УФАС усматривают признаки нарушений деятельности ГКУ «Транспортное управление» при заключении контрактов на перелеты главы Башкирии. Дело об антимонопольном правонарушении не возбуждено, п ока ведомство лишь анализирует поступившее в него данные.