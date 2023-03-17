Долг платежом красен: благотворительному фонду придется платить за полеты Хабирова

Согласно условиям договора на авиационное обслуживание, ФСЦП должен был оплачивать услуги «Ютэйр». Стоимость одного летного часа составляла 234 910 рублей, заказчик должен был оплачивать компании не менее 50 часов в месяц, даже если он не налетал такого количества. Однако по каким-то причинам у фонда образовалась задолженность перед поставщиком на 161,4 млн рублей. Компания подала иск в Арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать средства. В результате в ФСЦП взыскали 178 млн рублей основного долга, процентов за пользование коммерческим кредитом и за пользование чужими деньгами.