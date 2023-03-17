Долг платежом красен: благотворительному фонду придется платить за полеты Хабирова

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Published Сегодня, 10:36
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Updated Сегодня, 11:10
Фонд социальных целевых программ (ФСЦП) не смог отбиться от обязанности платить за полеты главы Башкирии Радия Хабирова. Как следует из материалов дела, фонд и ГКУ «Транспортное управление» заключили договор на авиационное обслуживание с компанией «Ютэйр-Вертолетные услуги».
Транспортное управление занимается транспортным обслуживанием администрации главы Башкирии, аппарата республиканского правительства, Госсобрания и госорганов. То есть услуги заказывались для высших чиновников республики. Вертолет для главы региона в 2019 году приобрела другая организация, которая аккумулирует благотворительные пожертвования крупных предприятий и девиденды от принадлежащих республике акций — АО «Региональный фонд».
Согласно условиям договора на авиационное обслуживание, ФСЦП должен был оплачивать услуги «Ютэйр». Стоимость одного летного часа составляла 234 910 рублей, заказчик должен был оплачивать компании не менее 50 часов в месяц, даже если он не налетал такого количества. Однако по каким-то причинам у фонда образовалась задолженность перед поставщиком на 161,4 млн рублей. Компания подала иск в Арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать средства. В результате в ФСЦП взыскали 178 млн рублей основного долга, процентов за пользование коммерческим кредитом и за пользование чужими деньгами.
Фонд с решением не согласился и попытался обжаловать его в вышестоящей инстанции. Однако суд отказался удовлетворить жалобу, оставив вердикт первой инстанции без изменения.
Как сообщал Mkset, в Арбитражном суде Тюменской области также рассматривается аналогичный иск о взыскании с ФСЦП еще 72,3 млн рублей. По всей видимости, он также связан с задолженностью по оплате чиновничьих перелетов. Заседание по делу назначено на 23 марта.
В свою очередь купивший вертолет для Хабирова АО «Региональный фонд» подал два иска к «Ютэйр-Вертолетные услуги». Детали дел не раскрываются. В первом фонд взыскивает с компании 18,47 млн рублей, во втором — требует обязать ее расторгнуть договор аренды воздушного судна без экипажа, заключенный в мае 2019. Вероятно, Регфонд передавал вертолет главы Башкирии в аренду «Ютэйр», и результаты этой сделки его по каким-то причинам не устроили.
В конце февраля стало известно, что в УФАС установили признаки нарушений деятельности ГКУ «Транспортное управление» при заключении контрактов на оплату перелетов главы Башкирии. Сейчас ведомство изучает поступившие ему материалы.
В последний раз, выяснил Mkset, вертолет Радия Хабирова был замечен у подножья горы Торатау — там провели широко не анонсировавшийся зимний Сабантуй. На праздник Радий Хабиров прибыл с министром экономики России Максимом Решетниковым.