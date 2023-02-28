В ФАС заинтересовались законностью перелетов Радия Хабирова на вертолете

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
В Башкортостанском управлении ФАС изучают вопросы финансирования вертолетных услуг для Радия Хабирова. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Хомяков на пресс-конференции во вторник, 28 февраля.
«Материалы об этом к нам поступили, признаки нарушений деятельности ГКУ „Транспортное управление“ мы установили, но пока это только признаки, результаты рассмотрения этого дела будут попозже, в этом году. Пока комиссия только рассматривает все аргументы», — сообщил он, отвечая на вопрос Mkset.
Как сообщалось ранее, ГКУ Транспортное управление РБ выступило одним из участников договора на авиационное обслуживание властей Башкирии. Исполнителем контракта стала компания «Ютэйр-Вертолетные услуги». Оплачивала авиационное обслуживание благотворительная организация — Фонд социальных целевых программ.
Условия контракта стали известны после того, как авиаперевозчик подал в арбитраж иски о взыскании с заказчика задолженности на общую сумму 270 млн рублей. Первый иск частично удовлетворен судом, постановившим, что ответчик должен выплатить компании 178 млн рублей. Рассмотрение второго дела — на 72 млн рублей — начнется в марте.
В предыдущий раз вертолет главы Башкирии был замечен на почти не анонсировавшемся зимнем Сабантуе у подножья горы Торатау. На праздник вместе с Радием Хабировым прибыл министр экономики России.
Вертолет с бортовым номером RA-24 190 был закуплен еще в 2019 году другим благотворительным фондом АО «Региональный фонд», в который поступают пожертвования от работающих в Башкирии крупных компаний. В этот же фонд поступают дивиденды от пакета акций «БСК». Сам вертолет обошелся Регфонду в 430 млн рублей.
Законность закупки вертолета ФАС не проверяет, поскольку материалы по ней в ведомство не поступали.
Ранее антимонопольный орган обнаружил нарушения при строительстве временного сооружения — Центра управления регионом на склоне реки Белой. Здание возводилось в соответствии с указом главы Башкирии, но финансировалось Региональным фондом, в свою очередь перечислившего средства Фонду СЦП. Такая схема финансирования позволила обойти конкурсные процедуры и заключить контракт с единственным поставщиком, посчитали в надзорном ведомстве.
В то же время строительство ЦУРа имело признак государственной нужды, а в этом случае проведение конкурса обязательно, отметили в ведомстве. Также в УФАС посчитали, что действия сторон договора были заранее спланированы и согласованы. Регфонд, два республиканских ведомства (управление капстроительства и Хозяйственное управление) пытались отменить решение ФАС, но Арбитражный суд Башкирии исковые требования отклонил. Решение не вступило в силу и сейчас обжалуется в апелляции.
Вероятно, в закупке вертолета и оплате авиаобслуживания ведомство также сможет усмотреть признаки закупки для государственных нужд.