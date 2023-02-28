В ФАС заинтересовались законностью перелетов Радия Хабирова на вертолете

В то же время строительство ЦУРа имело признак государственной нужды, а в этом случае проведение конкурса обязательно, отметили в ведомстве. Также в УФАС посчитали, что действия сторон договора были заранее спланированы и согласованы. Регфонд, два республиканских ведомства (управление капстроительства и Хозяйственное управление) пытались отменить решение ФАС, но Арбитражный суд Башкирии исковые требования отклонил. Решение не вступило в силу и сейчас обжалуется в апелляции.