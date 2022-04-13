Несмотря на то, что заказчиком выступило акционерное общество, СМИ догадались, что вертолет закупается для высшего руководства республики. В конкурсной документации указано, что МИ-8 должен быть не старше 2015 года выпуска, необходимо, чтобы в нем были установлены четыре кресла повышенной комфортности со столами, а также четыре обычных сдвоенных кресла, туалет, гардероб и хозяйственный блок. Есть и стойка бортповодника и кресло для него. В техзадании были предусмотрены портьеры перегородки, которыми можно ограничивать VIP-зону с четырьмя комфортными креслами от остального пространства. На борту было предусмотрено горячее и холодное водоснабжение, буфет с холодильником, кофеваркой, кипятильником и электродуховым шкафом. За все это Регфонд должен был заплатить 430 млн рублей с небольшой рассрочкой (20-процентный четвертый платеж, в соответствии с условиями контракта, необходимо было внести в течение 2021 года).