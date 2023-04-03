Экс-начальник отдела мэрии Уфы и его зам получили 10 и 8 лет тюрьмы за взятку 15 млн

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:33
Уфимский районный суд вынес приговор в отношении экс-начальника отдела градостроительного контроля администрации Уфы Рустама Тухватуллина, его заместителя Азата Шаяхметова и родственника руководителя Рината Салихова. Всех их признали виновными, в зависимости от роли участия, во взяточничестве и в посредничестве в нем. Взятка, отмечается, была получена в особо крупном размере — 15 миллионов рублей.
Суд установил, что Рустам Тухватуллин более трех лет назад, в 2019–2020 годах сговорился к коллегой и родственником-посредником и предложил директору стройфирмы получить разрешение на строительство гостиницы за 15 миллионов рублей. Треть «цены вопроса» бизнесмен чиновнику передал, но понял, что так дело не пойдет и обратился в ФСБ с заявлением. Заявление приняли, а следом при передаче 10 миллионов приняли и пособника подсудимых. К слову своей вины они не признали, но несмотря на это из администрации были уволены по представлению прокуратуры. Однако соучастник чиновников, в отличии от них, вину свою признал.
Приговор суда прозвучал следующим образом — начальнику отдела Тухватуллину 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет, его заместителю Шаяхметову — 8 лет лишения свободы, тоже строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года. Оба мужчины были взяты под стражу в зале суда.
Посредник признавший свою вину получил условный срок, именно он признал вину. И получил 7,5 лет лишения свободы, но условно, с испытательным сроком на 5 лет. Но помимо условного срока он получил 15-миллионный штраф.
Приговор чиновникам и их подельнику еще не вступил в законную силу, а значит он может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.