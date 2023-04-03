Экс-начальник отдела мэрии Уфы и его зам получили 10 и 8 лет тюрьмы за взятку 15 млн

Суд установил, что Рустам Тухватуллин более трех лет назад, в 2019–2020 годах сговорился к коллегой и родственником-посредником и предложил директору стройфирмы получить разрешение на строительство гостиницы за 15 миллионов рублей. Треть «цены вопроса» бизнесмен чиновнику передал, но понял, что так дело не пойдет и обратился в ФСБ с заявлением. Заявление приняли, а следом при передаче 10 миллионов приняли и пособника подсудимых. К слову своей вины они не признали, но несмотря на это из администрации были уволены по представлению прокуратуры. Однако соучастник чиновников, в отличии от них, вину свою признал.