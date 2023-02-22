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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Башкирии уже экс-чиновнику мэрии дали 12 лет «строгача» за махинации с канцелярией

22 февраля 2023, 12:39
Фото: 1MI
Мужчина отправлен за решетку, а также лишен права занимать должности на госслужбе.

Бывший глава отдела мэрии города Туймазы, который возглавлял отдел по молодежной политике, на 12 лет отправится в колонию строгого режима. Такой приговор мужчине, обвиняемому в получении взятки должностным лицом в крупном размере, вынес Туймазинский межрайонный суд. Разумеется с поста главы отдела горадминистрации он также был уволен по отрицательным основаниям.

Суд установил, что мужчина занимая высокий пост заставлял местных предпринимателей идти на неправомерные действия и заключать фиктивные контракты, по которым якобы приобретались канцтовары и туристическое оборудование для нужд муниципалитета. Опасаясь последствий отказа бизнесмены на предложение соглашались.

Деньги поступившие в счет оплаты договоров, предпринимателям поручалось перечислять на банковскую карту матери чиновника, таким образом он смог обогатиться на 3 миллиона рублей. В сообщении пресс-службы прокуратуры Башкирии уточняется, что сам подсудимый не признал вину в совершении преступлений.

Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда, однако приговор суда еще не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован.

 

Дело экс-чиновников администрации Уфы о взятке в 15 млн рублей отправилось в суд
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#Ирина Деревянчук#Общество
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