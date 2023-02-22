В Башкирии уже экс-чиновнику мэрии дали 12 лет «строгача» за махинации с канцелярией

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Бывший глава отдела мэрии города Туймазы, который возглавлял отдел по молодежной политике, на 12 лет отправится в колонию строгого режима. Такой приговор мужчине, обвиняемому в получении взятки должностным лицом в крупном размере, вынес Туймазинский межрайонный суд. Разумеется с поста главы отдела горадминистрации он также был уволен по отрицательным основаниям.
Суд установил, что мужчина занимая высокий пост заставлял местных предпринимателей идти на неправомерные действия и заключать фиктивные контракты, по которым якобы приобретались канцтовары и туристическое оборудование для нужд муниципалитета. Опасаясь последствий отказа бизнесмены на предложение соглашались.
Деньги поступившие в счет оплаты договоров, предпринимателям поручалось перечислять на банковскую карту матери чиновника, таким образом он смог обогатиться на 3 миллиона рублей. В сообщении пресс-службы прокуратуры Башкирии уточняется, что сам подсудимый не признал вину в совершении преступлений.
Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда, однако приговор суда еще не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован.