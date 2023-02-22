В Башкирии уже экс-чиновнику мэрии дали 12 лет «строгача» за махинации с канцелярией

Бывший глава отдела мэрии города Туймазы, который возглавлял отдел по молодежной политике, на 12 лет отправится в колонию строгого режима. Такой приговор мужчине, обвиняемому в получении взятки должностным лицом в крупном размере, вынес Туймазинский межрайонный суд. Разумеется с поста главы отдела горадминистрации он также был уволен по отрицательным основаниям.