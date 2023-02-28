Чиновник в Уфе больше года вывозил снег у бизнесменов на казенной технике за взятки

Пресс-служба прокуратуры Башкирии раскрыла «снежное дело» в отношении одного из уфимских чиновников. Уже бывший заместитель директора муниципального предприятия «Служба по благоустройства Советского района ГО г. Уфа» придумал неординарную схему обогащения. Следствие полагает, что чиновник более года на городской технике «подрабатывал» уборкой снега у коммерсантов, вывозя с их территории залежалый снег на полигон. Разумеется без договоров. Так получая деньги в обход законного порядка приобрел мужчина сначала 160 тысяч рублей, а затем и уголовное дело.