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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Чиновник в Уфе больше года вывозил снег у бизнесменов на казенной технике за взятки

28 февраля 2023, 06:37
Фото: 1MI
За «услуги» замдиректора муниципального предприятия получал деньги «в карман», теперь его будут судить.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии раскрыла «снежное дело» в отношении одного из уфимских чиновников. Уже бывший заместитель директора муниципального предприятия «Служба по благоустройства Советского района ГО г. Уфа» придумал неординарную схему обогащения. Следствие полагает, что чиновник более года на городской технике «подрабатывал» уборкой снега у коммерсантов, вывозя с их территории залежалый снег на полигон. Разумеется без договоров. Так получая деньги в обход законного порядка приобрел мужчина сначала 160 тысяч рублей, а затем и уголовное дело.

Обвиняют уже бывшего чиновника в получении взятки, мелком взяточничестве и в превышении должностных полномочий. Примечательно, что мужчина частично признал свою вину, действительно ли он виновен установит уже Советский районный суд.

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#Ирина Деревянчук#Город
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