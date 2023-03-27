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Половодье в Башкирии начнется на неделю раньше срока, паводок пойдет с 1 по 4 апреля

27 марта 2023, 08:46
Фото: mkset.ru
Уточненный прогноз от синоптиков, сделанный 25 марта сделал сюрприз.

Известен прогноз по началу половодья в Башкирии, ранее по предварительным прогнозам оно должно было начаться в период с 7 по 17 апреля, однако синоптики предупреждали, что уточненные данные будут известны лишь после 25 марта. Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии о них стало известно — главный синоптик республики Вилора Горохольская озвучила неожиданный прогноз.

Паводок в Башкирии в нынешнем году начнется более чем на неделю раньше обычного, старт ледоходу будет дан с большой вероятностью уже на этих выходных. В Башгидрометцентре называют т даты — с 1 по 4 апреля.

На оперативке вправительстве Вилора Горохольская также сообщила о том, что этой весной объемы весеннего половодья в Башкирии будут на 15-40% ниже средних многолетних значений. Осеннее увлажнение было ниже нормы на 10-20%, а глубина промерзания почвы (за исключением бассейна реки Уфы) меньше средних многолетних значений на 5-20 сантиметров.

На оперативке в правительстве сообщили и данные от МЧС, в соответствии с которыми в зону подтопления в Башкирии может попасть 20 тысяч домов. По наихудшему сценарию, в период половодья в зону возможного затопления может попасть до 257 населенных пунктов в 42 муниципалитетах, свыше 20 тыс. жилых домов с населением более 80 тыс. человек. 

В любом случае, каких бы капризов не демонстрировала стихия, на прошлых выходных премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал о том, что к весеннему половодью Башкирия решительно готова.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии
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