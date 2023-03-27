Половодье в Башкирии начнется на неделю раньше срока, паводок пойдет с 1 по 4 апреля

Известен прогноз по началу половодья в Башкирии, ранее по предварительным прогнозам оно должно было начаться в период с 7 по 17 апреля, однако синоптики предупреждали, что уточненные данные будут известны лишь после 25 марта. Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии о них стало известно — главный синоптик республики Вилора Горохольская озвучила неожиданный прогноз.