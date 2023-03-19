На прохождение паводка в Башкирии выделено 6 миллионов рублей

Как ранее сообщал Mkset со ссылкой на главного метеоролога Башкирии Вилору Горохольскую, половодье и ледоход на реках в Башкирии начнется с 7 по 17 апреля. Зимняя водность рек бассейна Белой в нынешнем сезоне оказалась близка к средним многолетним значениям и близкая к значениям прошлого года. Максимальные уровни воды на реках Белой и Уфа ожидаются ниже нормы на 10 — 15%, что не исключает, а наоборот подчеркивает возможное подтопление пониженных участков в Уфе.