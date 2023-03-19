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На прохождение паводка в Башкирии выделено 6 миллионов рублей

19 марта 2023, 11:46
Фото: телеграм-канал Андрея Назарова
Премьер-министр РБ Андрей Назаров в своем телеграм-канале отметил, что спрогнозировать силу паводка в республике удастся к 25 марта.

По его словам, все республиканские службы «давно во всеоружии». Всего на мероприятия по прохождению паводка из бюджета республики выделено более 6 млн руб.

— Ряд работ — по берегоукреплению, расчистке русел рек, ремонту гидротехнических сооружений — мы провели еще в прошлом году. Сейчас экстренные службы регулярно мониторят ситуацию и принимают превентивные меры, при необходимости проводят взрывные работы, — подчеркнул Андрей Назаров.

В состоянии готовности по данной ситуации находятся более 15 тыс. человек, свыше 3 тыс. единиц техники и 173 плавательных средства. Работают 57 автоматических постов гидромониторинга, подготовлены системы оповещения населения, пункты временного размещения.

Как ранее сообщал Mkset со ссылкой на главного метеоролога Башкирии Вилору Горохольскую, половодье и ледоход на реках в Башкирии начнется с 7 по 17 апреля. Зимняя водность рек бассейна Белой в нынешнем сезоне оказалась близка к средним многолетним значениям и близкая к значениям прошлого года. Максимальные уровни воды на реках Белой и Уфа ожидаются ниже нормы на 10 — 15%, что не исключает, а наоборот подчеркивает возможное подтопление пониженных участков в Уфе.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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