Главный метеоролог Башкирии назвала примерные даты старта весеннего половодья

Есть и другие данные о грядущем половодье, опираясь на данные о количестве выпавших осадков, специалисты полагают, что уровень рек в период половодья будет ниже нормы. При том, что на сегодня, а точнее на начало марта запасы воды в снегу, покрывающем реку Дему на 33% выше нормы, а в Белой ситуация существенно отличается, там количество воды в снегу на реке на 10-20% ниже средних многолетних значений.