Главный метеоролог Башкирии назвала примерные даты старта весеннего половодья

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
По предварительным прогнозам, озвученным главным синоптиком Башкирии Вилорой Горохольской, старт весеннего половодья в нынешнем году начнется в течение месяца. Предварительные прогнозы попадают на даты с 7 по 17 апреля, более точно назвать дату, когда воды рек выйдут из берегов, синоптики смогут лишь 25 марта.
Есть и другие данные о грядущем половодье, опираясь на данные о количестве выпавших осадков, специалисты полагают, что уровень рек в период половодья будет ниже нормы. При том, что на сегодня, а точнее на начало марта запасы воды в снегу, покрывающем реку Дему на 33% выше нормы, а в Белой ситуация существенно отличается, там количество воды в снегу на реке на 10-20% ниже средних многолетних значений.
Несмотря на то, что половодье наступит лишь через месяц, профилактические рейды МЧС уже активно идут, также специалисты ведомства готовятся к ледоходу чернением льда на реках.