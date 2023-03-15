Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Как уже сообщал ранее Mkset со ссылкой на главного метеоролога Башкирии Вилору Горохольскую, половодье и ледоход на реках в Башкирии начнется в ближайший месяц, с 7 по 17 апреля. Столь обтекаемый срок, плавающий в 10 днях пока единственный известный, более точный прогноз начала «большой воды» синоптики Более точный прогноз синоптики смогут дать лишь 25 марта.
Вчера, 13 марта был опубликован очередной паводковый прогноз Башгидрометцентра, по данным которого весенний паводок будет менее опасным, чем в прошлые годы. Однако это не значит, что населенные пункты не будет затапливать, ведь при прохождении максимальных уровней возможно подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек. Именно к этому выводу пришли специалисты ведомства, изучив данные о толщине льда на реках республики, а также данные снегосъемок.
Зимняя водность рек бассейна реки Белой в нынешнем сезоне оказалась близка к средним многолетним значениям и близкая к значениям прошлого года. Толщина льда на реках бассейна Белой на 5-20 сантиметров меньше нормы и колеблется в пределах 30 — 65 см. однако то что меньше нормы выше на 5 — 18 см больше значений 2023 года. На реках бассейна Урал толщина льда 42-82 см, что в пределах нормы.
Приводит Башгидрометцентр и данные снегосъемки на 5 марта. По информации ведомства только в бассейне единственной реки в Башкирии, а именно реки Дема запасы снега превысили норму на весну. Превышение составило 21%, в то время как запасы снега на остальных реках колеблются от 75 до 91%, то есть не достигли нормы на весну.
По данным на 5 марта в целом по бассейну реки Белой запас воды в снегах на 10 — 25% меньше средних многолетних значений на весну. Запас воды в снежном покрове составляет 105 мм, что близко к норме и к значениям прошлого года.
Максимальные уровни воды на реках Белой и Уфа ожидаются ниже нормы на 10 — 15%, что не исключает, а наоборот подчеркивает возможное подтопление пониженных участков в Уфе.
И если вчерашний прогноз Башгидрометцентра был если не радужным, то как минимум обнадеживающим, то специалисты Центрального военного округа (ЦВО) придерживаются несколько иного мнения и называют обстановку с грядущим паводком в Башкирии «наиболее сложной». Разумеется Башкирия не одна оказалась в числе регионов округа с такой ситуацией, такая же обстановка в соседнем Татарстане, соседнем Челябинске, а также в Алтайском крае. В Центральном военном округе с весенним половодьем будут бороться 35 групп.
Интерсфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщает, что специалисты проведут разведку русел рек в преддверии весеннего половодья. А также измерят толщину льда и рассчитают количество взрывчатого вещества, необходимого для его подрыва. Вести на реках взрывные работы необходимо как для ликвидации заторов на реках, так и для защиты мостов и гидротехнических сооружений.