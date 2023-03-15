Вчера, 13 марта был опубликован очередной паводковый прогноз Башгидрометцентра, по данным которого весенний паводок будет менее опасным, чем в прошлые годы. Однако это не значит, что населенные пункты не будет затапливать, ведь при прохождении максимальных уровней возможно подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек. Именно к этому выводу пришли специалисты ведомства, изучив данные о толщине льда на реках республики, а также данные снегосъемок.