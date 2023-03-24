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Updated Сегодня, 10:45

Глава Минздрава Башкирии назвал число пациентов, госпитализированных с корью

24 марта 2023, 10:43
Фото: 1MI
Айрат Рахматуллин напомнил о том, что корь обладает крайне высокой восприимчивостью и единственный способ не заразиться ей - это прививка

Среди жителей Башкирии зарегистрировано пять случаев заболевания корью. В настоящий момент все пациенты были госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Сообщается, что все пятеро пациентов не были вакцинированы от кори. Если человек не болел или не был привит, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Специфических лекарственных средств для лечения не существует. Медики склоняются к тому, что самое эффективное профилактическое мероприятие в данном случае — вакцинация.

Рахматуллин подчеркивает, что вакцинация планово проводится дважды: в 12 месяцев и в шесть лет. Взрослые граждане в возрасте от 18 до 35 лет, не привитые ранее и не переболевшие корью, также вакцинируются двукратно с интервалом не менее 3 месяцев. Те, кто находился в очаге инфекции и не был привит подлежат иммунизации однократно по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.

Прививки проводятся в поликлиниках по месту проживания бесплатно.
При возникновении симптомов заболевания (повышение температуры, сыпь, боли в горле, светобоязнь) оставайтесь дома и вызовите врача.

— Современная система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится, — подытожил глава Минздрава РБ.

Напомним, ранее Mkset от собственных источников в медицинской сфере, в больнице Уфы № 22, также известной как больница скорой медицинской помощи, объявили карантин по кори. В пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset данные подтвердили, уточнив, что перед госпитализацией пациентов тестируют на наличие антител или просят предъявить сертификат о прививках.

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