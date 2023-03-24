Глава Минздрава Башкирии назвал число пациентов, госпитализированных с корью

Рахматуллин подчеркивает, что вакцинация планово проводится дважды: в 12 месяцев и в шесть лет. Взрослые граждане в возрасте от 18 до 35 лет, не привитые ранее и не переболевшие корью, также вакцинируются двукратно с интервалом не менее 3 месяцев. Те, кто находился в очаге инфекции и не был привит подлежат иммунизации однократно по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.