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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В крупной больнице Уфы объявили карантин по болезни, от которой нет лекарства

24 марта 2023, 08:59
Фото: 1MI

В больнице скорой медицинской помощи в Уфе № 22 объявили карантин по кори

Информацию подтвердили в Минздраве и Роспотребнадзоре по Башкирии.

Как стало известно Mkset от собственных источников в медицинской сфере, в больнице Уфы № 22, также известной как больница скорой медицинской помощи, объявили карантин по крайне опасному заболеванию. Речь идет о кори, заболевании от которого нет лечения, но есть вакцинопрофилактика.

В марте стало известно о привозных случаях заболевания в Уфу. Не так давно в минздраве Башкирии сообщали о пяти выявленных случаях, все они «приехали» в Уфу из Таджикистана и Египта.

В пресс-службе минздрава Башкирии Mkset данные подтвердили, уточнив, что перед госпитализацией пациентов тестируют на наличие антител или просят предъявить сертификат о прививках.

Также подтвердили данные о карантине и в Роспотребнадзоре, уточнив, что более подробные данные в цифрах изданию предоставят в скором времени.

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#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дети#Общество#Ирина Деревянчук
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