В крупной больнице Уфы объявили карантин по болезни, от которой нет лекарства

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как стало известно Mkset от собственных источников в медицинской сфере, в больнице Уфы № 22, также известной как больница скорой медицинской помощи, объявили карантин по крайне опасному заболеванию. Речь идет о кори, заболевании от которого нет лечения, но есть вакцинопрофилактика.
В марте стало известно о привозных случаях заболевания в Уфу. Не так давно в минздраве Башкирии сообщали о пяти выявленных случаях, все они «приехали» в Уфу из Таджикистана и Египта.
В пресс-службе минздрава Башкирии Mkset данные подтвердили, уточнив, что перед госпитализацией пациентов тестируют на наличие антител или просят предъявить сертификат о прививках.
Также подтвердили данные о карантине и в Роспотребнадзоре, уточнив, что более подробные данные в цифрах изданию предоставят в скором времени.