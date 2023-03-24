В крупной больнице Уфы объявили карантин по болезни, от которой нет лекарства

Как стало известно Mkset от собственных источников в медицинской сфере, в больнице Уфы № 22, также известной как больница скорой медицинской помощи, объявили карантин по крайне опасному заболеванию. Речь идет о кори, заболевании от которого нет лечения, но есть вакцинопрофилактика.