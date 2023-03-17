В Башкирии назвали количество выявленных случаев кори у непривитых детей

Известно, что все случаи опасного и крайне контагиозного заболевания привозные. дети у которых выявили острую вирусную инфекцию «привезли» в Башкирию короб из Таджикистана и Египта. Министр здравоохранения рассказал о том, что у непривитых от кори при контакте с зараженным болезнь возникает в 100% случаев. Однако если человек не вакцинировался и не болел корью, он может получить вакцину по по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.