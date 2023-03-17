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В Башкирии назвали количество выявленных случаев кори у непривитых детей

17 марта 2023, 06:41
Фото: 1MI

В Башкирии 5 детей заразились корью, заболевание «привезли» из Таджикистана и Египта

Тем, кто по каким-то причинам не прививался от кори вакцинироваться можно в любом возрасте по показаниям.

По последним данным республиканского минздрава в Башкирии зарегистрировано пять случаев кори. Данные в своем telegram-канале озвучил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, акцентировав внимание на том, что зараженные дети не были вакцинированы.

Известно, что все случаи опасного и крайне контагиозного заболевания привозные. дети у которых выявили острую вирусную инфекцию «привезли» в Башкирию короб из Таджикистана и Египта. Министр здравоохранения рассказал о том, что у непривитых от кори при контакте с зараженным болезнь возникает в 100% случаев. Однако если человек не вакцинировался и не болел корью, он может получить вакцину по по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.

— При возникновении симптомов заболевания (повышение температуры, сыпь, боли в горле, светобоязнь) оставайтесь дома и вызовите врача, — предупредил министр и обнадежил аудиторию сообщением о том, что «современная система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится».

Напомним, о первом случае кори, который привез ребенок из Таджикистана в Башкирии зафиксировали 7 марта, тогда же в минздраве Башкирии сообщали, что единственным способом защититься от опасного и неизлечимого заболевания является прививка. Медикаментозное лечение заболевания невозможно по причине того, что на сегодняшний день лекарственных средств для лечения кори не существует. 

 

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Башкирии#Общество
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