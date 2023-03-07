В Башкирии ребенок заболел опасной болезнью, от которой нет лекарства

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Башкирии зарегистрирован случай заболевания корью. Вирусную инфекцию обнаружили у ребенка из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Сообщается, что сотрудники ведомства провели эпидемиологическое расследование в очаге заболевания. В ходе мероприятий выявлен круг лиц, контактировавших с ребёнком, а также проведена их экстренная иммунизация.
— Корь — остря вирусная инфекция, для которой характерна высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается высокой летучестью. Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов — одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома, — проинформировали в Роспотребнадзоре.
Специфических лекарственных средств для лечения кори на сегодняшний день не существует, и поэтому только прививка может защитить Вас и Вашего ребенка от этой инфекции.
Отмечается, что единственным способом защититься от заболевания является прививка. Медикаментозное лечение заболевания невозможно по причине того, что на сегодняшний день лекарственных средств для лечения кори не существует. Также в ведомстве обратились к родителям с с призывом сделать привить от кори своих детей, добавив, что прививки проводятся в поликлиниках по месту проживания бесплатно.