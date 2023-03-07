В Башкирии ребенок заболел опасной болезнью, от которой нет лекарства

Отмечается, что единственным способом защититься от заболевания является прививка. Медикаментозное лечение заболевания невозможно по причине того, что на сегодняшний день лекарственных средств для лечения кори не существует. Также в ведомстве обратились к родителям с с призывом сделать привить от кори своих детей, добавив, что прививки проводятся в поликлиниках по месту проживания бесплатно.