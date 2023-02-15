«Безобразие творится»: жители Башкирии вновь пожаловались на отказы в едином пособии

Mkset также обратился за комментарием в пресс-службу Соцфонда, где нам сообщили, что решение о назначении единого пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Однако срок рассмотрения может доходить до 30 дней «по причинам непоступления сведений, необходимых для назначения пособия из других ведомств, что не противоречит утвержденным Правилам». По данным фонда, в настоящее время более 114 тысяч заявлений (99,99%) были рассмотрены в течение 10 дней.