«Безобразие творится»: жители Башкирии вновь пожаловались на отказы в едином пособии

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В начале 2023 года, когда в России были введены универсальные пособия, часть жителей Башкирии уже сообщали о многочисленных отказах в выплатах по причине отсутствия доходов, хотя женщины доказывали обратное.
Месяц спустя проблема обострилась вновь, на странице главы Башкирии жители сообщают также об отказах в выплатах, а также о сроках рассмотрения заявлений и поступления самих средств.
Лиана Ю. получила отказ из-за превышения среднедушевого дохода семьи. Отказ в ежемесячном пособии женщине пришел 9 февраля, с таким решением она не согласна, так как ее единственный доход — заработная плата в размере 16,5 тысячи рублей.
— Я не согласна, с отказом так как, я воспитываю дочь одна и моя зарплата 16 500 ₽. Других доходов у меня нет. Алименты не получаю больше 7 месяцев. Прошу Вас пересмотреть мои доходы, — пишет Лиана Ю.
Отказали и Ирине Н., которая подавала заявление на предоставление выплат через портал Госуслуг. Она просит разъяснить, почему ей пришел отказ.
А вот Лилии Х. из Нефтекамска повезло чуть больше: универсально пособие на двух детей ей одобрили и пообещали, что выплаты придут в течение 5 дней. Однако, с ее слов, прошла уже неделя, но средства не поступили до сих пор.
У Кристины М. тем временем затянулись сроки рассмотрения заявлений на пособия для малоимущих и многодетных семей.
— Дали расписку что будет рассмотрено до 14.02.2023. До сих пор на рассмотрении. Помогите пожалуйста с этим вопросом, — Кристина М.
У Регины Г. ситуация немного иная — пособие ей одобрили только на троих детей, а за четвертого ребенка якобы сами родители у государства не просили. Женщина не понимает, «что за безобразие творится» с пособием и утверждает, что в заявлении «ставила галочку» для всех своих детей, свидетель тому ее муж.
— Просят подать отдельно и конечно же предыдущие пособия будут учитывать. Зачем так делать? Кто исправляет наши заявления так?! Я в прокуратуру тогда буду писать заявление. Почему так издевательски относится нужно, — Регина Г.
Гульнара Б., и вовсе не смогла дозвониться по единому номеру 8 (800) 600-00-00. Жительница региона хотела запросить интересующую ее информацию, однако вместо этого 50 минут «провисела» на линии.
Примечательно, что некоторые пользователи соцсетей достаточно категорично высказываются об универсальных пособиях и просят главу Башкирии их отменить. Так, Эльдана У. полагает, что выплаты тем гражданам, которые не перешли на универсальные пособия, «перекинули на конец месяца».
В министерстве семьи, труда и соцзащиты женщину попросили ожидать зачисления «немного позже обычного», однако не позднее 30 числа каждого месяца.
Mkset также обратился за комментарием в пресс-службу Соцфонда, где нам сообщили, что решение о назначении единого пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Однако срок рассмотрения может доходить до 30 дней «по причинам непоступления сведений, необходимых для назначения пособия из других ведомств, что не противоречит утвержденным Правилам». По данным фонда, в настоящее время более 114 тысяч заявлений (99,99%) были рассмотрены в течение 10 дней.
— Первая выплата производится в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения. В случае если гражданин на детей получал пособия по линии соцзащиты, то выплата производится в виде разницы полученных сумм. Далее выплата производится за прошедший месяц ежемесячно 3 числа, — отметили в Социальном фонде России.
Подчеркивается, что Соцфонд занимается назначением единого пособия, пособием на третьего ребенка и на детей от 3 до 7 лет осуществляется органами социальной защиты.