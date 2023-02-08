«Не хотели работать»: уфимка ужаснулась словам о пособиях, услышанным в Соцфонде

Ранее в Социальном фонде РФ сообщали, что детские пособия в этом году будут поступать на банковский счет родителей каждое третье число нового месяца за предыдущий. Так, единые пособия за февраль поступят на счет 3 марта. А до 3 февраля, согласно информации СФР, как раз должны были прийти выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.