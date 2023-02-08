«Не хотели работать»: уфимка ужаснулась словам о пособиях, услышанным в Соцфонде

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Уфимка Анастасия Д. потребовала обратить внимание властей на Социальный фонд РФ. В частности, девушка сообщает о невыплате ей в январе пособий на детей с 3 до 7 лет, в феврале также не пришли и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
В самом фонде девушке якобы не могут ответить «внятно», в связи с чем пособия не поступили на счет.
— Так же при звонке на единый номер СФР мне ответили: «Не хотели работать, а сейчас хотят пособия от государства!». На мои вопросы СФР нет внятного ответа. Хотела бы знать в связи с чем мне не пришли пособия и когда мне их ожидать, — пишет Анастасия Д.
Ранее в Социальном фонде РФ сообщали, что детские пособия в этом году будут поступать на банковский счет родителей каждое третье число нового месяца за предыдущий. Так, единые пособия за февраль поступят на счет 3 марта. А до 3 февраля, согласно информации СФР, как раз должны были прийти выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.
В пресс-службе СФР Mkset заявили, что после объединения фондов все положенные гражданам пенсии, пособия и другие выплаты осуществляются в прежние даты и в установленные сроки.
Что касается описанного случая, то, по информации пресс-службы, заявительнице по телефону контакт-центра была оказана подробная консультация по заданному вопросу и озвучена причина отказа в назначении единого пособия — отсутствие доходов у супругов от трудовой деятельности в расчетном периоде.
— По пособию до 1,5 лет средства были перечислены своевременно — в единый день выплаты детских пособий — 3 февраля. Но банком был осуществлен возврат по причине расхождения данных в ФИО. По существу вопроса заявитель проконсультирован. Повторно выплата будет перечислена в течение 5 рабочих дней, — добавили в Социальном фонде Башкирии.
Также подчеркивается, что консультации по вопросу выплаты от 3 до 7 лет предоставляются по линии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ по номеру телефона Единого контакт-центра 8 800 600 00 00.