mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Соцфонде Башкирии назвали дату перечисления детских пособий

7 февраля 2023, 11:38
Фото: 1MI
С января этого года за ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет вместо органов социальной защиты населения отвечает Социальный фонд России.

В Социальном фонде Башкирии назвали дату перечисления детских пособий. Приходить они будут на банковский счет родителей каждое третье число нового месяца. 

— Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март. При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты, - добавили в пресс-службе фонда.

Отмечается, в январе в Башкирии перечисления пособий начались с 18 числа в связи с тем, что с января 2023 года за ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет вместо органов социальной защиты населения отвечает Социальный фонд России. Однако уже начиная с марта средства на первого ребенка будут поступать каждое третье число.

Фото: Социальный фонд России_Республика Башкортостан
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Мэрия Уфы готова отдать 7,5 млн рублей за обеды, экскурсии, трансфер и переводчиков
Сегодня, 07:45
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
Вчера, 07:54
Мама больного ребенка обнаружила пух в готовых котлетах из меню РДКБ в Уфе
Сегодня, 11:25
Активист Альберт Рахматуллин сообщил о своем задержании сотрудниками ГИБДД
Сегодня, 11:14
Хабиров раскрыл, где в Уфе установят памятник президенту Башкирии Муртазе Рахимову
Сегодня, 08:18
Депутаты Курултая предложили Госдуме карать за рекламу услуг по уклонению от армии
Сегодня, 05:20