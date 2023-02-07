В Соцфонде Башкирии назвали дату перечисления детских пособий

Отмечается, в январе в Башкирии перечисления пособий начались с 18 числа в связи с тем, что с января 2023 года за ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет вместо органов социальной защиты населения отвечает Социальный фонд России. Однако уже начиная с марта средства на первого ребенка будут поступать каждое третье число.