В Соцфонде Башкирии назвали дату перечисления детских пособий

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Социальном фонде Башкирии назвали дату перечисления детских пособий. Приходить они будут на банковский счет родителей каждое третье число нового месяца.
— Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март. При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты, - добавили в пресс-службе фонда.
Отмечается, в январе в Башкирии перечисления пособий начались с 18 числа в связи с тем, что с января 2023 года за ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет вместо органов социальной защиты населения отвечает Социальный фонд России. Однако уже начиная с марта средства на первого ребенка будут поступать каждое третье число.