«Нет доходов»: в Башкирии родителям массово отказывают в новом универсальном пособии

Жительницы Башкирии массово атаковали социальные сети главы республики Радия Хабирова с просьбой разобраться в новом универсальном пособии для малоимущих семей с детьми. В частности, женщины сообщают о проблемах с оформлением выплат и о последующих отказов в их предоставлении.
Так, Ирина З. пишет, что подала на единое пособие 28 декабря, 3 января заявление было принято, а 11 января в выплате было отказано из-за превышения по доходам.
— До этого подавала просто на пособия с 8 до 17 [лет], постоянно отказ был, надеялась на это пособие, что одобрят, и тоже отказ. Если берут доход с 11.2011 по 12.2022, то мой последний доход был 06.06.2022, как может превышать? Разберитесь со своими работниками, — возмущается Ирина.
28 декабря заявление на универсальное пособие подавала Наталья С. и также сегодня получила отказ, но уже якобы из-за отсутствия доходов.
— Я сама официально работаю, сейчас в декретном отпуске, муж является самозанятым. Вчера отнесла справку о самозанятости в ПФР, там сказали, что запросы сами делают, но справку мы же не сами нарисовали о самозанятости. Получается, налоговая на запрос ничего не прислала, вот нам и отказ, — рассказывает Наталья.
Аналогичная история и у Людмилы. С ее слов, в семье она и ее муж являются самозанятыми, отказ в пособии пришел якобы из-за отсутствия доходов. По словам женщины, справки для подтверждения дохода у них не просили. Между тем, в социальный фонд, со слов заявительницы, дозвониться невозможно.
Рената Ч., которая также столкнулась с этой проблемой, указывает, что происходит это из года в год.
— Каждый год одно и то же, подаю заявление, отношу справку, приходит отказ, что нет дохода, пишу жалобу, пересматривают. Нельзя как-то усовершенствовать способы рассмотрения? Все ведь документы сдаю вовремя, — Рената Ч.
К слову, случай с отказом в пособии на детей из-за превышения доходов или их отсутствия далеко не единичный. Например, Анна М. получила отказ, так как в период с 1 декабря 2021 года по 30 декабря 2022 года у нее не было доходов. Женщина указывает, что в этот период у нее родился второй ребенок.
— Что, слепые, не видят даты рождения, или я с грудничком работать должна? Или уход за ребёнком не считается уважительной причиной??? Разберитесь, пожалуйста. Беспредел происходит, как они рассматривают. По беременности не получала, отказ был — доход превышал, а сейчас отказ, что дохода нет. Ужас, — недоумевает Анна М.
— Я мама троих дочек, подала заявление на универсальное пособие на детей восьми и трех лет, и ребенку одного года. Пришёл отказ, была информация, что не будут учитывать пособия на детей. Получаю с работы и «путинские», а сейчас срок вышел «путинских». Муж официально работает, у него с зарплаты удерживают за питание, но справку не дают, я официально в декрете с работы, — рассказывает Татьяна У.
— Мне отказали из-за отсутствия у мужа дохода (он работает неофициально), но я многодетная мать и мне положено по закону. Они все спихивают друг на друга, просят меня заново подать, опять ждать? Почему они не могут пересмотреть заново сами, ведь есть документы, все отправила, даже всех детей указала! Разберитесь, пожалуйста, они всё валят на соцзащиту, а соцзащита вообще ничего не знает, к нам не относится, говорят, — возмущается Альфия Б.
Напомним, что универсальное пособие для малоимущих семей с детьми было введено с России с 1 января 2023 года. Выплаты объединили сразу несколько мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого или третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные «путинские» выплаты на детей от трех до семи лет или от восьми до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности.