«Нет доходов»: в Башкирии родителям массово отказывают в новом универсальном пособии

Оформить пособие можно на Госуслугах, в МФЦ и в Социальном фонде России — учреждение было образовано путем слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Рассчитывать на получение выплат могут семьи с детьми до 17 лет со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума (в настоящее время прожиточный минимум в Башкирии составляет 12110 рублей — именно от этой суммы зависит уровень универсального пособия), а также нуждающиеся беременные женщины, которые состоят на учете в женской консультации на ранних сроках.