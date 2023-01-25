Глава Минтранса Башкирии заявил о постепенном отказе от маленьких автобусов

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Глава регионального Минтранса Александр Клебанов в интервью телеканалу UTV рассказал о завершительных этапах проведения транспортной реформы в Уфе.
Как сообщил министр, власти рассматривают перспективу отказа от автобусов малого класса в пользу транспорта с большой вместимостью. При этом отмечается, что автобусы малого класса продолжат ездить по узким улицам города, автобусы большого класса, в свою очередь, будут ездить по магистральным улицам.
Так, по словам Клебанова, полностью уйти от автобусов малого класса не выйдет ввиду того, что некоторые улицы не смогут вместить крупногабаритный транспорт. Однако, как заверил министр, на магистральных улицах малого класса не будет.