Глава Минтранса Башкирии заявил о постепенном отказе от маленьких автобусов

Как сообщил министр, власти рассматривают перспективу отказа от автобусов малого класса в пользу транспорта с большой вместимостью. При этом отмечается, что автобусы малого класса продолжат ездить по узким улицам города, автобусы большого класса, в свою очередь, будут ездить по магистральным улицам.