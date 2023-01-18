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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

В Уфе изменилась схема движения популярного автобусного маршрута

Сегодня, 05:40
Фото: Антон Губанов / 1MI

В Уфе временно изменится схема движения автобуса №75

Автобус №75 временно не будет заезжать на остановочную площадку перед ТРЦ "Планета"

В Уфе из-за реконструкции территории, прилегающей к ТРЦ «Планета», временно изменят изменится схема движения маршрута № 75. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что если раньше рейс выполняли 40 автобусов среднего класса марки «Вектор Некст», то в настоящий момент они были заменены на 35 автобусов большого класса марки «НефАЗ». При этом отмечается, что перед торговым центром нет площадки, на которой крупногабаритные автобусы могли бы выполнить разворот.

В мэрии Уфы уточняют, что схема движения автобусов станет прежней после завершения реконструкции. 

Подробнее ознакомиться с изменениями в схеме движения маршрута можно на слайдах ниже. 

Фото: Пресс-служба администрации Уфы
#Город#Азамат Нухов
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