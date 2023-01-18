В Уфе изменилась схема движения популярного автобусного маршрута

Сообщается, что если раньше рейс выполняли 40 автобусов среднего класса марки «Вектор Некст», то в настоящий момент они были заменены на 35 автобусов большого класса марки «НефАЗ». При этом отмечается, что перед торговым центром нет площадки, на которой крупногабаритные автобусы могли бы выполнить разворот.