В Уфе изменилась схема движения популярного автобусного маршрута

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:43
В Уфе из-за реконструкции территории, прилегающей к ТРЦ «Планета», временно изменят изменится схема движения маршрута № 75. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что если раньше рейс выполняли 40 автобусов среднего класса марки «Вектор Некст», то в настоящий момент они были заменены на 35 автобусов большого класса марки «НефАЗ». При этом отмечается, что перед торговым центром нет площадки, на которой крупногабаритные автобусы могли бы выполнить разворот.
В мэрии Уфы уточняют, что схема движения автобусов станет прежней после завершения реконструкции.
Подробнее ознакомиться с изменениями в схеме движения маршрута можно на слайдах ниже.