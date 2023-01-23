Чиновники рассказали о решении проблемы с автобусами под Уфой после разноса Хабирова

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Сегодня, 23 января, на оперативном совещании была поднята тема транспортного сообщения в поселках-спутниках Уфы. Как отметил глава Уфимского района Вилорий Угаров всего в районе действует 38 маршрутов, из которых 25 принадлежат «Башавторансу», а оставшиеся 13 распределены между 5 частных перевозчиков. Стоимость проезда варьируется от 39 до 118 рублей.
— В конце прошлого и в начале этого года мы столкнулись со сбоем по перевозкам пассажиров, это было связано со сменой перевозчиков. Сейчас мы видим, что ситуация выпровляется, хотя по ряду маршрутов еще есть выпадения из графиков. Я думаю, что с приобретением новых автоубсов ситуация изменится. На всех маршрутах действвует карта «Алга», хотя некоторые водители предлагают жителям заплатить наличными или перевести на карту. Я тоже думаю, что этот вопрос мы будет с жителями отрабатывать, потому что «Алга» в основном у пенсионеров и у студентов. Этот вопрос сейчас возьмем на контроль, — заявляет Вилорий Угаров
Что касается интервалов между автобусами, то, по информации главы Минтранса РБ, за неделю они были сокращены до 20-30 минут, в межпик интервалы так и 40-минтные интервалы.
Кроме того, на остановке в Бурцево появилась расписание автобусов, однако как остановка, так и само расписание имеют «не очень солидный» вид.
Напомним, что в конце декабря Хабиров устроил разнос Марзаеву и главе минтранса за ситуацию с автобусами под Уфой. Тогда глава региона отметил поток жалоб по организации автобусного движения в поселках-спутниках Уфы.