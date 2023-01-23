Чиновники рассказали о решении проблемы с автобусами под Уфой после разноса Хабирова

Сегодня, 23 января, на оперативном совещании была поднята тема транспортного сообщения в поселках-спутниках Уфы. Как отметил глава Уфимского района Вилорий Угаров всего в районе действует 38 маршрутов, из которых 25 принадлежат «Башавторансу», а оставшиеся 13 распределены между 5 частных перевозчиков. Стоимость проезда варьируется от 39 до 118 рублей.