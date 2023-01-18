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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Уфе на городские маршруты выйдут еще 35 новых автобусов

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Об этом заявил глава Башкирии в своих социальных сетях. Еще 35 новых красавцев-«НефАЗов» выйдут с завтрашнего дня на маршруты Уфы.

Завтра, 19 января, в Уфе на городские маршруты выйдут 35 новых «НефАЗов». Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Башкирии.  

Радий Хабиров отметил, что в этому году власти продолжат решать проблемы с транспортом в поселках-спутников Уфы, а также анонсировал начало первого этапа программы по развитию автобусного сообщения между селами и районными центрами Башкирии. 

Осенью Башкирия закупила ещё 26 единиц городских автобусов. Тогда же глава региона заявлял, что всего с начала транспортной реформы было закуплено более одной тысячи автобусов. 

К слову, в начале января этого года прокуратура начала проверку законности длительного ожидания автобусов в морозы в Уфе. В частности, внимание надзорного ведомства направлено на 90 маршрутов 10 перевозчиков. 

Прокуратура проверяет законность длительного ожидания автобусов в морозы в Уфе
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#Элина Сайфранова#Общество
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