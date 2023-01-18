В Уфе на городские маршруты выйдут еще 35 новых автобусов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Завтра, 19 января, в Уфе на городские маршруты выйдут 35 новых «НефАЗов». Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Башкирии.
Радий Хабиров отметил, что в этому году власти продолжат решать проблемы с транспортом в поселках-спутников Уфы, а также анонсировал начало первого этапа программы по развитию автобусного сообщения между селами и районными центрами Башкирии.
Осенью Башкирия закупила ещё 26 единиц городских автобусов. Тогда же глава региона заявлял, что всего с начала транспортной реформы было закуплено более одной тысячи автобусов.
К слову, в начале января этого года прокуратура начала проверку законности длительного ожидания автобусов в морозы в Уфе. В частности, внимание надзорного ведомства направлено на 90 маршрутов 10 перевозчиков.