Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»

Напомним, что глава Башкирии к новому году поручил «в два клика» выплатить мобилизованным и их семьям по 20 тысяч рублей, однако положены они далеко не всем членам семьи. Ранее мы рассказывали, кто из детей мобилизованных не получит 20 тысяч рублей к Новому году в Башкирии. Также список тех, кому единовременная выплата не положена уточнила и министр труда Башкирии.