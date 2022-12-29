Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»

В одной из групп в социальных сетях жительница Башкирии Карина А. показала, что входит в детский новогодний подарок «от Хабирова» для семей мобилизованных.
Так, судя по фотографии, в подарок положили некоторые сладости, например, шоколадные батончики известных марок, мармелад, вафли, а также фломастеры, ночник в виде игрушки и рюкзак с USB-проводом. Как отмечает сама Карина А., от рюкзака можно заряжать телефон.
В комментариях между тем некоторые девушки также подтверждают получение таких новогодних подарков для своих детей.
Напомним, что глава Башкирии к новому году поручил «в два клика» выплатить мобилизованным и их семьям по 20 тысяч рублей, однако положены они далеко не всем членам семьи. Ранее мы рассказывали, кто из детей мобилизованных не получит 20 тысяч рублей к Новому году в Башкирии. Также список тех, кому единовременная выплата не положена уточнила и министр труда Башкирии.