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Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
Фотография была опубликована в социальных сетях.

В одной из групп в социальных сетях жительница Башкирии Карина А. показала, что входит в детский новогодний подарок «от Хабирова» для семей мобилизованных.

Так, судя по фотографии, в подарок положили некоторые сладости, например, шоколадные батончики известных марок, мармелад, вафли, а также фломастеры, ночник в виде игрушки и рюкзак с USB-проводом. Как отмечает сама Карина А., от рюкзака можно заряжать телефон.

В комментариях между тем некоторые девушки также подтверждают получение таких новогодних подарков для своих детей.

Фото: фото из соцсетей.

Напомним, что глава Башкирии к новому году поручил «в два клика» выплатить мобилизованным и их семьям по 20 тысяч рублей, однако положены они далеко не всем членам семьи. Ранее мы рассказывали, кто из детей мобилизованных не получит 20 тысяч рублей к Новому году в Башкирии. Также список тех, кому единовременная выплата не положена уточнила и министр труда Башкирии. 

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#Элина Сайфранова
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