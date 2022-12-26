Хабиров поручил «в два клика» выплатить семьям участников СВО по 20 тысяч рублей

По словам главы Минтруда Ленары Ивановой, процедуру получения денег максимально упростили, необходимо было лишь подать заявление в электронной или письменной форме. Прием заявок вели с 6 декабря. По ее данным, выплаты уже перечислили практически 100% заявителям. Остались единицы, отметила она.