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Хабиров поручил «в два клика» выплатить семьям участников СВО по 20 тысяч рублей

Сегодня, 07:50

В Башкирии заявили, что практически все семьи участников СВО получили по 20 тысяч

По данным Минтруда, сейчас «остались единицы».

Понедельник, 26 декабря, — последний день, когда «хабировские» новогодние выплаты по 20 тысяч рублей на члена семьи мобилизованных должны дойти до адресата.

По словам главы Минтруда Ленары Ивановой, процедуру получения денег максимально упростили, необходимо было лишь подать заявление в электронной или письменной форме. Прием заявок вели с 6 декабря. По ее данным, выплаты уже перечислили практически 100% заявителям. Остались единицы, отметила она.

Хабиров распорядился сделать процедуру максимально простой, чтобы не нужно было «ходить по кабинетам», а получить выплаты «в два клика».

#Наталья Балыкова#Общество#2
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