Кто из детей мобилизованных не получит 20 тысяч рублей к Новому году в Башкирии

Однако, как выяснилось, ответ на вопрос женщины содержался в ее вопросе. Представители ЦУРа Башкирии ответили - несмотря на то, что 22-летний ребенок обучается очно, то есть подпадает под получателя выплаты, есть один нюанс — нахождение в академическом отпуске, пусть и в связи с проблемами со здоровьем, считается недопуском к учебному процессу, а значит и учащимся такой студент не считается.