Кто из детей мобилизованных не получит 20 тысяч рублей к Новому году в Башкирии

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился комментарий Оксаны Б., в котором женщина поинтересовалась, по какой причине ее 22-летнему сыну, который является ребенком мобилизованного гражданина, было отказано в получении «новогодней» выплаты в 20 тысяч, которую 5 декабря анонсировал Радий Хабиров.
— Почему было отказано в новогодней выплате сыну мобилизованного (22 года, учится очно на бюджете в вузе Уфы, но находится в академическом отпуске из-за проблем со здоровьем)? — задала вопрос женщина.
Однако, как выяснилось, ответ на вопрос женщины содержался в ее вопросе. Представители ЦУРа Башкирии ответили - несмотря на то, что 22-летний ребенок обучается очно, то есть подпадает под получателя выплаты, есть один нюанс — нахождение в академическом отпуске, пусть и в связи с проблемами со здоровьем, считается недопуском к учебному процессу, а значит и учащимся такой студент не считается.
Напомним, 5 декабря глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что мобилизованные из Башкирии, их официальные жены, а также дети в возрасте до 23 лет, в случае если они проходят очное обучение в вузе или ссузе, получат к Новому году по 20 тысяч рублей.