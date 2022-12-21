Детей из Башкирии оставили без подарков, объяснив это нехваткой денег в бюджете

В Стерлитамаке дети, которые заняли второе место во всероссийском этапе детского хоккейного турнира «Золотая шайба», остались без подарков из-за отсутствия денег в бюджете. Об этом на странице главы Башкирии сообщила жительница республики Флюза Ф.
Женщина указывает на то, что из года в год команды, участвовавшие в турнире и занявшие призовые места, награждались призовыми клюшками и подарочными сертификатами.
— Наши дети так же ждут, что их наградят, как и детей, которых награждали в прошлые годы. Но совсем недавно родительскому комитету сообщили, что призы наши дети не получат, нет денег в бюджете, — сообщает Флюза Ф.
Отмечается, что в феврале команда «Надежда» из Стерлитамака заняла первое место и попала на Всероссийский турнир Золотая шайба, где заняла второе место среди 16 команд со всей России.
— Очень обидно за детей, которые играли, старались, выкладывались и боролись на каждой игре, получая ушибы и травмы, побеждали!!! Они заслужили призовые подарки, — пишет женщина.
Mkset обратился в пресс-службу Министерства спорта Башкирии с просьбой прояснить ситуацию. В свою очередь, министерство пообещало ответить Флюзе Ф. по ситуации до 28 декабря.