Жители пожаловались на стаю бездомных собак на территории жилых домов

Меж тем за минувшие несколько месяцев в Башкирии было зарегистрировано несколько резонансных случаев, когда бродячие собаки нападали на граждан. Так, в январе 2022 года стая собак напала на ребенка на улице Айской в Уфе. Нападение едва не закончилось трагедией, но на помощь мальчику вовремя пришел работавший неподалеку дворник.