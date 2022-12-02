Жители пожаловались на стаю бездомных собак на территории жилых домов

Стаю из более чем десяти собак заметили жители дома по адресу Борисоглебская 28/1. Кадры оттуда публикует телеграм-канал BashDTP.
На кадрах, заснятых местными жителями видно, как стая из 13-14 собак пробегает по территории двора.
Напомним, ранее депутаты Курултая внесли в Госдуму ряд законодательных инициатив, направленных на контроль численности бездомных животных. Так, законопроекты предусматривают обязательную стерилизацию и маркирование собак.
Спикер региоанального Госсобрания Константин Толкачев отметил, что действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, не в состоянии сдержать рост численности бездомных животных и предупредить случаи нападения агрессивных особей на людей.
Меж тем за минувшие несколько месяцев в Башкирии было зарегистрировано несколько резонансных случаев, когда бродячие собаки нападали на граждан. Так, в январе 2022 года стая собак напала на ребенка на улице Айской в Уфе. Нападение едва не закончилось трагедией, но на помощь мальчику вовремя пришел работавший неподалеку дворник.
Годом ранее — в апреле 2021 года стая собак напала и загрызла четырехлетнего мальчика в селе Сафарово. От полученных травм ребенок скончался на месте. Виновным в случившемся признали экс-председателя Сафаровского сельсовета — местные жители неоднократно жаловались ему на бездомных собак, однако их обращения были проигнорированы.