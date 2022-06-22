«Обещали приехать с ружьем»: уфимка попросила у властей не убивать бродячих собак

Обращение об отлове бродячих собак и их стерилизации было опубликовано на сайте электронной приемной органов власти. Так, Шумкова О. рассказывает, что с данной просьбой они обращались в Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству города, однако за 2,5 года ситуация с бродячими собаками не изменилась. В частности, по словам женщины, за это время сменилось 3 исполнителя.