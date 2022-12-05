Минтруд рассказал сколько Башкирия потратит на «новогоднюю выплату» мобилизованным

Общая сумма, которую правительство направит на единовременную выплату мобилизованным и их семьях в рамках празднования Нового года составит порядка 400 млн рублей. Об этом, рассказала министр труда и соцзащиты Ленара Иванова.
Выплата в 20 тысяч рублей положена самим мобилизованным, официально зарегистрированным супругам, а также несовершеннолетним детям и студентам до 23 лет. Отдельно Иванова отметила, что родителям мобилизованных выплаты не предусмотрены.
Для того, чтобы выплату получить, нужно подать заявление через МФЦ или сайт Госуслуги. К заявлению нужно приложить справку из военкомата и справку из вуза, если ребенок учится за пределами Башкирии.
Деньги обещают перечислить до 26 декабря.