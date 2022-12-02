Стало известно, какую помощь получат участники СВО из Башкирии, а какой лишатся

На заседании рабочей группы по вопросам оказания соцподдержки добровольцам и мобилизованным отметили логистические сложности при доставке грузов, из-за которых доставить именные посылки часто невозможно. Председатель госкомитета Госсобрания по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов Салават Харасов рассказал об опыте отправки скальпелей, бинтов и перевязочных материалов для врачей военно-полевого госпиталя. По его словам, медик — жительница Башкирии, передавала список необходимого, помощь адресно доставлял волонтер.
Другие участники дискуссии возразили против подобного рода адресной помощи. Возглавивший координационный центр по доставке гумпомощи в зону СВО Салават Хусаинов отметил, что нужно не отправлять грузы по заявкам конкретных групп военнослужащих, а поддерживать связь с командирами воинских частей и формировать конвои с учетом того, в чем они нуждаются.
Часть помощи, собранной в Башкирии, до адресатов не доходит. Председатель регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко, недавно участвовавший в доставке гуманитарного груза, объяснил, почему это происходит. Мобильных складов в зоне СВО нет, а военные подразделения могут сменить дислокацию за считанные дни. Сложности возникают с доставкой именных посылок — найти адресата порой невозможно.
«Практика показывает, что адресные посылки имеют место быть, но их доставка занимает очень много времени. И они не так нужны. Может быть нужно проговорить, что не надо адресных посылок. Мы измучились, чтобы доставить частную посылку: милиция ее не берет, комендатура не берет. Что мы должны с ней сделать — обратно привезти или в поле выкинуть?», — сообщил он.
Дмитрий Глушко также напомнил, что главная задача военнослужащего — «воевать, а не ждать посылку». Присланные же вещи становятся лишним грузом, и «носки, которые вяжет вся республика», в результате оказываются в канаве. Военнослужащий «одет, обут, его накормят» — с обеспечением продуктами в зоне СВО все хорошо.
«Я прошу вас прекратить это (именные посылки). У него руки должны быть заняты оружием», — подчеркнул он.
Вместо этого ветеран боевых действий предложил брать контракты у Минобороны на обеспечение отдельных частей, где находятся жители Башкирии — например, поставлять тушенку башкирского мясокомбината или какую-то другую нужную продукцию.
Дмитрий Глушко также поднял еще одну проблему: «однобокость» в доставке гуманитарной помощи — основное внимание уделяется батальонам Шаймуратова и Доставалова. Мобилизованным же помощь отправляют реже. Между тем есть формирования, где служат тысячи жителей Башкирии.
Присутствовавшие на заседании участники СВО согласились с тем, что именные посылки военнослужащим не нужны. Они отметили, что продуктовое снабжение организовано хорошо, даже фрукты поставляли из Крыма. Необходимость есть в вещах, «рассчитанных чисто для войны»: нужны тепловизоры, приборы ночного видения, дальномеры, глушилки, чтобы иногда можно было включить телефон.
«Спальники и коврики нужны, но очень часто, скажем так, они сами „приходят“, когда вышибаешь врага (они много бросают). Если коптеры, то нужно брать не дешевенькие, которые быстро садятся и недалеко летают. Нужны хорошие ботинки, да и резиновые сапоги никто не отмечал. Еды там хватает. А те, кто ноет и рассылает видео родным, работают на пропаганду врага», — сообщил один из участников СВО.
Между тем «гражданская» часть обсуждающих проблему посчитала необходимым все же доставить участникам СВО новогодние подарки — сладости и, возможно, фрукты. Но сформировать не именные, а универсальные наборы, которые можно будет вручить любому военнослужащему. Начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская возразила, что не отправлять помощь, отказывая «бабушке, которая вяжет носки по зову души», никак нельзя. Поэтому нужно обеспечить доставку грузов.
Всплеск эмоций спровоцировал доклад руководителя региональной организации воинов-инвалидов Альфита Нигаматьянова. Он сообщил, что с 26 октября принял 57 обращений, четыре случая касаются нарушений при оказании медицинской помощи участникам СВО. Так, в справках о ранениях не указывают контузию и черепно-мозговую травму. Между тем такие травмы могут иметь отдаленные последствия. Также он отметил, что военнослужащим не всегда оказывают необходимую помощь в госпиталях, куда их отправляют. Есть и проблемы с обследованием — одному из заявителей предложили пройти обследование платно, в итоге его отозвали в Уфу и провели необходимые манипуляции в кардиоцентре.
Прервавшая доклад Елена Прочаковская возразила, что «это неправда». По ее сведениям, помощь военнослужащим оказывается. Руководитель госпиталя ветеранов войн Халил Мустафин также возмутился тем, что «огульно обвинили всех врачей». Правозащитнику пришлось объяснять, что он говорит о конкретных известных ему и подтвержденных документами случаях. Вместе с тем он отметил, что в медорганизациях Башкирии участники наоборот получают всю необходимую помощь.
Позже Халил Мустафин сообщил о проблемах с получением информации о комиссованных из зоны СВО. Данные о таких гражданах военкомат не предоставляет, поскольку они засекречены. Госпиталю же, который занимается реабилитацией, санаторно-курортным лечением военнослужащих, а иногда помогает и установить инвалидность, такая информация необходима. Если бы данные предоставляли, врачи могли бы быстрее начать лечение и реабилитацию. Представитель военкомата пообещал наладить обмен информацией.
Депутат нефтекамского горсовета, товарищ атамана Уфимско-Табынского отделения казачьего общества Фагим Низамов рассказал о курсах по начальной военной подготовке, которые организовали там после начала СВО. По его словам, целью было сделать так, чтобы «ребята вернулись живыми и здоровыми». Знаний о том, как вести себя на передовой, у большинства гражданского населения нет. Занятия оказались востребованными — курсы по оказанию первой медицинской помощи, например, проходили даже ночью.
Фагим Низамов отметил, что нужно создать центр предмобилизационной подготовки. Для этого необходимо выделить здание и бюджет. Инициаторы предлагают развивать такую деятельность на базе ДОСААФ. Председатель регионального отделения организации Игорь Нурмухаметов не видит никаких препятствий для этого. Материальная база у отделений есть, есть и преподаватели, но для более широкого обучения необходим бюджет.
О подготовке к новому году отчиталась замминистра образования Инесса Косолапова. В этом году детей погибших участников СВО пригласят на главную республиканскую елку. Кроме этого утренники проведут в муниципалитетах.
Замминистра семьи и труда Анна Таболина отметила, что отдельных мероприятий для детей участников СВО не будет. Такое решение принято для безопасности этих семей.
В этом году внимание уделят не только детям, которые растут в официальных браках с мобилизованными и добровольцами, но и тем, на которых не оформлено отцовство. Средства на подарки для них выделят из внебюджетных источников — от благотворителей. Кроме этого планируется порадовать младших братьев и сестер тех участников СВО, у которых пока нет своих детей.