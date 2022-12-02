Стало известно, какую помощь получат участники СВО из Башкирии, а какой лишатся

Всплеск эмоций спровоцировал доклад руководителя региональной организации воинов-инвалидов Альфита Нигаматьянова. Он сообщил, что с 26 октября принял 57 обращений, четыре случая касаются нарушений при оказании медицинской помощи участникам СВО. Так, в справках о ранениях не указывают контузию и черепно-мозговую травму. Между тем такие травмы могут иметь отдаленные последствия. Также он отметил, что военнослужащим не всегда оказывают необходимую помощь в госпиталях, куда их отправляют. Есть и проблемы с обследованием — одному из заявителей предложили пройти обследование платно, в итоге его отозвали в Уфу и провели необходимые манипуляции в кардиоцентре.