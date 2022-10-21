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В Уфе в многокилометровой пробке «стоит» Нагаевское шоссе через Каменную переправу

21 октября 04:43
Фото: скриншот видео из телеграм-канала @UFA_RB
Пользователи выложили в сеть видео огромной пробки и предложили ссылаться на него тем, кто основательно опоздает на работу.

Утро пятницы для тех на пути у кого находится уфимская Каменная переправа больше напоминала вечер пятницы в разгар лета. Прибыть на работу вовремя для тех, кто оказался в ней оказалось невыполнимой миссией — затор растянулся и на видео выглядит впечатляюще.

Станут ли такие заторы регулярными в связи с ремонтом улицы Пугачева в Уфе, следить за ходом которого мэр ответственным лицам предлагал проживая в палатках неподалеку покажет время. Тем временем в 9:26 сервис Яндекс.Пробки продолжает фиксировать ограничение движения на данной улице, которое на карте впечатляет не меньше, чем на видео. При том что в целом по Уфе сервис показывает свободные дороги – два балла.

Фото: Яндекс.Пробки

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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