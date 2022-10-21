В Уфе в многокилометровой пробке «стоит» Нагаевское шоссе через Каменную переправу

Станут ли такие заторы регулярными в связи с ремонтом улицы Пугачева в Уфе, следить за ходом которого мэр ответственным лицам предлагал проживая в палатках неподалеку покажет время. Тем временем в 9:26 сервис Яндекс.Пробки продолжает фиксировать ограничение движения на данной улице, которое на карте впечатляет не меньше, чем на видео. При том что в целом по Уфе сервис показывает свободные дороги – два балла.