Мавлиев дал коллегам выбор — переезд в Кузнецовский затон или жизнь в палатке

На оперативке в мэрии Уфы обсуждалась реконструкция улицы Пугачева в Уфе, которую уже в следующий понедельник перекроют на два года. В ходе доклада на оперативном совещании начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе рассказал о ходе работ и ближайшем будущем объекта.
Выслушав Паппе Мавлиев строго наказал не просто соблюдать заявленные сроки работ, но и опередить их. А также озвучил весьма нетривиальную меру для того, чтобы над объектом осуществлялся личный контроль чиновников. Главе Кировского района Илвиру Нурдавлятову и собственно Константину Паппе мэр предложил либо самим переехать в отдаленный район, либо же установить там палатку.
Либо в Кузнецовский затон приезжайте, либо там палатку ставьте. Задача — не теряя качества, ввести дорогу досрочно.Ратмир Мавлиев