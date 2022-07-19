Мавлиев дал коллегам выбор — переезд в Кузнецовский затон или жизнь в палатке

Выслушав Паппе Мавлиев строго наказал не просто соблюдать заявленные сроки работ, но и опередить их. А также озвучил весьма нетривиальную меру для того, чтобы над объектом осуществлялся личный контроль чиновников. Главе Кировского района Илвиру Нурдавлятову и собственно Константину Паппе мэр предложил либо самим переехать в отдаленный район, либо же установить там палатку.