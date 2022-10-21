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Тимур Хакимов: «В спортивной семье ТПП РБ появился еще один детский клуб — «Сармат»

21 октября 05:02
Фото: tpprb.ru
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан взяла шефство над детским футбольным клубом «Сармат».

Сегодня президент ТПП РБ Тимур Хакимов побывал в школе Демского района, пообщался с ребятами и принял решение помочь ребятам в их стремлении к победам.

Фото: tpprb.ru

Это уже вторая детская футбольная команда, которую ТПП РБ берет под свое крыло после успешного проведения Международных детских игр в Уфе. С 2020 года Палата активно продвигает детскую футбольную школу «Юный динамовец».

Фото: tpprb.ru

«Надеюсь, что благодаря нашей поддержке у юных спортсменов будет прекрасное здоровье и ошеломляющие результаты. И не только в футболе. Наши подопечные показывают прекрасные результаты в разных направлениях: футбол, хоккей, хоккей с мячом, кикбоксинг», — отметил Тимур Хакимов.

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