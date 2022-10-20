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В браке и с высшим образованием: кто чаще берет потребительский кредит в Сбербанке

20 октября 04:22
Фото: sberbank.ru
В Республике Башкортостан женщины чаще, чем мужчины оформляют потребительские кредиты.

По статистике Сбербанка, на долю женщин приходится 57% выданных займов. Наиболее активно потребительские кредиты оформляют женщины в возрасте 25-45 лет.

В большинстве случаев (77,6%) потребительские кредиты оформляют люди, состоящие в браке. Как правило, у них есть высшее или среднее специальное образование, 82% из них ранее уже оформляли потребительский кредит и успешно его выплатили.

Всего за 9 месяцев 2022 года жители Республики Башкортостан оформили около 243 тысяч потребительских кредитов почти на 34 млрд рублей, при этом выдачи кредитов в третьем квартале превышают суммарные показатели первого и второго.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Август и сентябрь стали рекордными в 2022 году по росту кредитования, и мы видим, что спрос на розничные кредиты остается высоким. Всего с начала этого года Уральский банк Сбербанка выдал на территории своей деятельности уже более 1 миллиона потребительских кредитов».

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Клиенты выбирают Сбер, потому что оформить кредит у нас легко и быстро. Подать заявку можно в приложении и в веб-версии Сбербанк Онлайн – деньги поступят на карту в этот же день. Кроме того, кредит в Сбере – это еще и выгодно. Например, если у вас есть оформленная подписка СберПрайм+, то взять кредит от 300 000 рублей сроком от 1 года 1 месяца можно по ставке 5,5% на первый месяц».

Более подробную информацию о потребительском кредитовании можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Частным клиентам».

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