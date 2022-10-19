Экономический парадокс – лучше купить сегодня, чем завтра

Давайте попробуем смоделировать варианты инвестирования 1 000 000 рублей в январе 2020 года в различные инструменты и сравнить их доходность. Итак, исходя из данных Росстата, можно четко проследить: при хранении наличных «под подушкой» потеря покупательной способности два года спустя составила бы более двухсот тысяч рублей из-за инфляции, которая с начала 2020 года достигла порядка 25,5%. Акции Мосбиржи за это время упали на 43% — значит потеря могла составить прак.тически полмиллиона рублей. На курсе доллара и золота можно было бы уйти в минус почти на триста тысяч рублей. А вот продажа квартиры, купленной в январе 2020 могла бы принести доход свыше 60% или более 600 000 рублей чистой прибыли с вложенного миллиона.