Экономический парадокс – лучше купить сегодня, чем завтра

Из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), следует, что 64% планируют хранить накопления в рублях. 44% респондентов считают надёжным активом для сохранения средств недвижимость. Ещё 10% назвали юань. А вот доллары и евро посчитали надёжными всего 8% и 3% опрошенных, соответственно.
- На фоне экономической ситуации и постоянно вводимых санкций фондовый рынок упал до показателей 90-х, инвесторы фиксируют убытки. Проценты по депозитам не покрывают темпы инфляции, а валюта недружественных стран не внушает доверия. Недвижимость же, исторически является одним из самых надёжных, доступных и понятных инструментов для инвестирования и сохранения денежных средств. Последние 20 лет стоимость квадратного метра находится в стабильном росте, значительно опережая показатели инфляции. Кроме того, на неё не распространяются санкции, её не могут заблокировать иностранные государства, – рассказал Роберт Тагиров, Управляющий партнёр Art Estate Group.
Давайте попробуем смоделировать варианты инвестирования 1 000 000 рублей в январе 2020 года в различные инструменты и сравнить их доходность. Итак, исходя из данных Росстата, можно четко проследить: при хранении наличных «под подушкой» потеря покупательной способности два года спустя составила бы более двухсот тысяч рублей из-за инфляции, которая с начала 2020 года достигла порядка 25,5%. Акции Мосбиржи за это время упали на 43% — значит потеря могла составить прак.тически полмиллиона рублей. На курсе доллара и золота можно было бы уйти в минус почти на триста тысяч рублей. А вот продажа квартиры, купленной в январе 2020 могла бы принести доход свыше 60% или более 600 000 рублей чистой прибыли с вложенного миллиона.
Найдите хоть одного человека, кто купил недвижимость 2-3 года назад и пожалел об этом, сказав, что сегодня он смог бы взять тоже самое на более выгодных условиях. Единственное, что пугает большинство – это распространённое заблуждение, что у инвестиций в недвижимость высокий порог входа. Но на сегодняшний день можно купить не только квартиру или коммерцию, но и кладовку или паркинг, что снижает порог входа с нескольких миллионов до 200-300 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Как отмечают эксперты, если раньше одним из ключевых факторов успешного инвестирования была низкая стартовая цена квадратного метра, то сегодня необходимо принимать во внимание такие факторы, как локация, планировка и метраж квартиры, планы развития прилегающей территории, с точки зрения инфраструктуры и возможного конкурентного окружения. Иногда выгоднее взять объект с большей стоимостью, так как за счёт лучшего расположения и других факторов его инвестиционный потенциал выше.
- На сегодняшний день, наиболее привлекательными локациями для покупателей являются исторический и географический центр Уфы и район Зелёной Рощи. Среди наших объектов – это жилые комплексы URBANICA, Grand&Grand, «Новатор» и новый дом Consul. Удачное расположение, развитая внутренняя и внешняя инфраструктура, близость к социально значимым объектам, будут положительно влиять на их ликвидность не только в момент сдачи, но и в будущем, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Кризис всегда создаёт атмосферу неопределённости для населения. Нынешний выдался особенно непредсказуемым и по размаху, и по длительности. Несмотря на это, большинство экспертов считают именно недвижимость в РФ одним из наиболее стабильных и надёжных способов сохранения средств россиян. Ведь, как уже было сказано выше, недвижимость имеет ряд неоспоримых преимуществ: находится в росте, не подпадает под действие санкций и в отличии от счетов иностранные государства не могут её заблокировать.