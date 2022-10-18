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В Башкирии собака напала на девятилетнюю девочку

18 октября 12:21
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Животное укусило ребенка в предплечья и грудную клетку, сообщает ИА «Башинформ»

На девятилетнюю девочку напала соседская собака. Инцидент произошёл днем ранее в Баймакском районе республики. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в медицинской сфере.

Так, по предварительным данным, соседская собака укусила девочку в оба предплечья и грудную клетку. Ребенка осмотрели медики. Девочке оказали всю необходимую помощь — состояние девочки в настоящий момент оценивают как стабильное.

Напомним, в сентябре этого года в Уфе был зафиксирован ряд нападений собак на местных жителей. Так, животные набросились на женщину, проходившую по улице Амантая. Позднее стало известно, что нескольких собак удалось отловить.

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