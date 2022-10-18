В Башкирии собака напала на девятилетнюю девочку

На девятилетнюю девочку напала соседская собака. Инцидент произошёл днем ранее в Баймакском районе республики. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в медицинской сфере.
Так, по предварительным данным, соседская собака укусила девочку в оба предплечья и грудную клетку. Ребенка осмотрели медики. Девочке оказали всю необходимую помощь — состояние девочки в настоящий момент оценивают как стабильное.
Напомним, в сентябре этого года в Уфе был зафиксирован ряд нападений собак на местных жителей. Так, животные набросились на женщину, проходившую по улице Амантая. Позднее стало известно, что нескольких собак удалось отловить.