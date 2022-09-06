Трех собак из стаи, которая вчера едва не загрызла женщину с ребенком, отловили в Уфе

Трех собак из стаи, которая вчера едва не загрызла женщину с ребенком, отловили в Уфе
Трех собак из стаи, которая вчера едва не загрызла женщину с ребенком, отловили в Уфе
Сегодня, 12:50ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Специалисты планируют отловить оставшихся членов собачьей банды сегодня, со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского района Уфы сообщил телеканал UTV 6 сентября.

В пресс-службе Кировского района Уфы отчитались о частичном успехе в отлове собак, которые вчера напали на женщину с ребенком на улице Габдуллы Амантая в Уфе. Mkset сообщал об этом случае, а также еще об одном, но уже на территории детского дошкольного учреждения.

Тем временем городские власти рассчитывают, что оставшуюся часть стаи, которая терроризирует район, удастся отловить уже сегодня. Что будет с собаками, которые занимаются беспределом на территории дошкольного учреждения в Орджоникидзевском районе — пока неизвестно.

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