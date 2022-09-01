Власти Благовещенска, где собака искусала пятерых, заявили о нехватке денег на отлов

Сообщение о нападении бродячего животного на людей в парке имени Киселева поступило местным властям вечером 25 августа, заявку передали подрядчику — ООО «Премьер Сервис», говорится в ответе на запрос издания. Однако организация, которая занимается отловом собак, не смогла оперативно выехать не место происшествия, так как в тот день сотрудники работали в другом районе. Агрессивного пса поймали в парке лишь на следующий день.