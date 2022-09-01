Власти Благовещенска, где собака искусала пятерых, заявили о нехватке денег на отлов

Сообщение о нападении бродячего животного на людей в парке имени Киселева поступило местным властям вечером 25 августа, заявку передали подрядчику — ООО «Премьер Сервис», говорится в ответе на запрос издания. Однако организация, которая занимается отловом собак, не смогла оперативно выехать не место происшествия, так как в тот день сотрудники работали в другом районе. Агрессивного пса поймали в парке лишь на следующий день.
«На сегодняшний день лимит средств на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев исчерпан. Ведутся работы по выделению средств из бюджета администрации Благовещенского района», местные власти.
После того, как деньги выделят, пройдут торги. Тогда все поступившие на тот момент заявки на отлов бродячих животных направят подрядчику.
В муниципалитете также сообщили, что с начала года в Благовещенском районе поймали 129 собак. На территории работают две подрядные организации — поймавшее 101 собаку ООО «Рекс» и выловившее 28 псов ООО «Премьер Сервис».
В администрации отмечают, что работают с населением, разъясняя правила выгула собак — с начала года составлено пять административных протоколов о нарушении этих требований. Местная ветеринарная станция с начала года стерилизовала 150 собак и 138 кошек. Идентификацию с начала года прошли 1241 собака и 193 кошки.
Организация зоозащитников «За жизнь» сейчас строит питомник на территории муниципалитета.
Вместе с тем, отметили в администрации, бродячих животных не становится меньше.
«Большая часть из них — это выпущенные хозяевами на самовыгул домашние собаки-охранники и выброшенные на улицу уже надоевшие своим хозяевам собаки», — констатировали местные власти.
Как сообщал Mkset, агрессивная собака искусала пятерых человек. По словам местных жителей, пострадал даже полицейский, прибывший на место происшествия.