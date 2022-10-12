Уфимцы шокированы непристойностями в еще не открывшемся после ремонта парке отдыха

Так, по словам местной жительницы, в Центральном парке культуры и отдыха, где до сих пор идет реконструкция, неизвестные испортили появившиеся там недавно лежаки. По словам очевидицы, отдельные доски были вырваны прямо с гвоздями. На фото видно, что у отдельных лежаков нет некоторых досок, составляющих каркас.