Уфимцы шокированы непристойностями в еще не открывшемся после ремонта парке отдыха

В уфимском микрорайоне Дёма неизвестные испортили скамейки в ещё не открытом парке. Об этом Mkset сообщила жительница района и показала фотографии.
Так, по словам местной жительницы, в Центральном парке культуры и отдыха, где до сих пор идет реконструкция, неизвестные испортили появившиеся там недавно лежаки. По словам очевидицы, отдельные доски были вырваны прямо с гвоздями. На фото видно, что у отдельных лежаков нет некоторых досок, составляющих каркас.
Отметим, что местные жители сталкивались с проблемами в парке и ранее. Так, в целях благоустройства здесь вырубили часть деревьев в зеленой зоне, где ранее гнездились грачи. Позже выяснилось, что следами от экскрементов птиц оказались покрыты установленные в парке скамейки и лавочки.
Вырубка деревьев вызвала волну негодования среди местных жителей. Так, многие почитали, что во время реконструкции произойдет «обмен шила на мыло», исчезнут деревья и разнообразные забавы для детей, а в парке останется одно развлечение — наворачивать круги по новым пешеходным дорожкам, которые, как отметили комментаторы, и так в парке есть.