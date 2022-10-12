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Уфимцы шокированы непристойностями в еще не открывшемся после ремонта парке отдыха

12 октября 10:53
Фото: Mkset.ru
От действий вандалов пострадали установленные в Демском центральном парке лежаки, рассказывают местные жители

В уфимском микрорайоне Дёма неизвестные испортили скамейки в ещё не открытом парке. Об этом Mkset сообщила жительница района и показала фотографии.

Так, по словам местной жительницы, в Центральном парке культуры и отдыха, где до сих пор идет реконструкция, неизвестные испортили появившиеся там недавно лежаки. По словам очевидицы, отдельные доски были вырваны прямо с гвоздями. На фото видно, что у отдельных лежаков нет некоторых досок, составляющих каркас.

Отметим, что местные жители сталкивались с проблемами в парке и ранее. Так, в целях благоустройства здесь вырубили часть деревьев в зеленой зоне, где ранее гнездились грачи. Позже выяснилось, что следами от экскрементов птиц оказались покрыты установленные в парке скамейки и лавочки.

Вырубка деревьев вызвала волну негодования среди местных жителей. Так, многие почитали, что во время реконструкции произойдет «обмен шила на мыло», исчезнут деревья и разнообразные забавы для детей, а в парке останется одно развлечение — наворачивать круги по новым пешеходным дорожкам, которые, как отметили комментаторы, и так в парке есть.

#Новости#2#Азамат Нухов#Город
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