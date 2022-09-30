«Птичий» сюрприз: в новом парке в Уфе поставили скамейки прямо под гнездами грачей

Вчера шла домой через парк, взяла кофе и решила попить на лавочке в новом парке, она там как раз на краю, не надо глубоко заходить. Села, пью кофе, и раз на меня сверху прилетел птичий «сюрприз». Думала сначала, ну с кем не бывает, к деньгам, а потом включила фонарик на телефоне и обомлела просто.Динара П.