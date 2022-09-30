«Птичий» сюрприз: в новом парке в Уфе поставили скамейки прямо под гнездами грачей

Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха Демского района, согласно паспорту объекта, должна завершиться сегодня, 30 сентября. Однако, судя по обстановке на территории парка, конца работ пока не видно. Несмотря на это, некоторые жители района не могут устоять перед любопытством и заглядывают в парк. Увиденным на вечернем променаде в обновленном Демском парке с Mkset поделилась жительница района Динара П.
Вчера шла домой через парк, взяла кофе и решила попить на лавочке в новом парке, она там как раз на краю, не надо глубоко заходить. Села, пью кофе, и раз на меня сверху прилетел птичий «сюрприз». Думала сначала, ну с кем не бывает, к деньгам, а потом включила фонарик на телефоне и обомлела просто.Динара П.
Динара П. при свете увидела, что вся лавочка покрыта птичьим пометом. Демчанка рассказала Mkset, что исправить это теперь вряд ли получится. Для размещения зоны столиков для настольных игр и лавочек зачем-то выбрали лесочек, где десятилетиями гнездятся и живут грачи. Разумеется, у проживания в лесу есть естественные последствия в виде птичьего помета.
Только раньше в этом месте в лесочке находилась «глухая» зона парка с единственной тропинкой, да и та тропинка постоянно была усеяна пометом. Теперь в лесу, который проредили и сделали основным входом в парк, стоят лавочки и столы со стульями, следы жизнедеятельности грачей стало невозможно не заметить.Динара П.
Напомним, Mkset достаточно подробно освещал реконструкцию Демского парка. После чего администрация Демского района дала очень подробный отпор на буквально каждый тезис, критикующий проект парка. В администрации тогда постоянно ссылались на исследования и общественные обсуждения проекта парка, намекая на то, что проект принимали и эксперты, и простые демчане, которым, со слов чиновников, проект реконструкции понятен, а также одобрен.
— Специалисты Института развития городов Башкортостана в рамках программы «Про районы» провели социокультурное исследование и узнали пожелания горожан. А в феврале 2022 года для вовлечения горожан в разработку концепции парка специалисты Института совместно с администрацией Демского района организовали фокус-группы с организаторами событий в парке, подростками, а также с предпринимателями, работающими на территории парка, — писали в мае представители Демской администрации.
Вместе с этим сами демчане неоднократно возмущались в соцсетях вырубке деревьев в зеленой зоне парка. Жители района усомнились в том, что в обсуждении проекта реконструкции парка действительно принимали участие обычные жители района.
— Техническое открытие парка планируется ко дню республики. Торжественного мероприятия не будет, так как время не для веселья, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Демского района города.