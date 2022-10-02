Дополнительный выходной ждет жителей Башкирии на следующей неделе

Примечательно, что согласно изначальным планам, одним из пунктов праздничной программы должно было стать лазерное шоу стоимостью 28 миллионов рублей. Предполагалось, что в рамках шоу, на фасады близлежащих зданий будет проецироваться некий аудиовизуальный ряд. Однако позднее стало известно о решении властей отменить представление.