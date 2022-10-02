Дополнительный выходной ждет жителей Башкирии на следующей неделе

Во вторник, 11 октября, в Башкирии отмечается День республики. По традиции этот день был объявлен выходным.
Также отмечается, что в предпраздничный понедельник рабочий день сократится на один час.
Напомним, 11 октября в Уфе должно состояться торжественное открытие памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади. О том, как проходят работы по установке памятника, активно рассказывает в соцсетях глава республики Радий Хабиров.
Примечательно, что согласно изначальным планам, одним из пунктов праздничной программы должно было стать лазерное шоу стоимостью 28 миллионов рублей. Предполагалось, что в рамках шоу, на фасады близлежащих зданий будет проецироваться некий аудиовизуальный ряд. Однако позднее стало известно о решении властей отменить представление.