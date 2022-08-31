Хабиров раскрыл место, куда каждый раз сбегает с работы

Примечательно, что в июне этого года Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы заключило контракт на проведение работ по благоустройству Советской площади. Среди работ, которые будет необходимо провести подрядчику, были разбор брусчатых тротуаров, валка деревьев в городских условиях и удаление с территории различных кустарников и мелких деревьев. Однако к моменту заключения договора об оказании услуг на площади никакой брусчатки, как и вышеупомянутой зелени, уже не было.