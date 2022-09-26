В Башкирии за лазерное шоу на открытии памятника Шаймуратову заплатят 28 млн

Закупку провели у единственного поставщика. Исполнитель должен будет «создать визуальный образ мероприятия посредством декораций в виде проекций на фасады зданий для обеспечения сценических и аудиовизуальных эффектов», говорится в контракте.
Услугу необходимо оказать до 11 октября — в этот день состоится торжественная церемония открытия памятника генералу Шаймуратову, который сейчас устанавливают на Советской площади в Уфе.
Подрядчик должен подготовить сценарий, текстовый синопсис, сцены и хронометраж и согласовать их с заказчиком. На втором этапе — привезти сценическое оборудование и техперсонал из Москвы. Собственные или привлеченные сотрудники (монтажники, профессиональные альпинисты, грузчики, электромонтажники, видеоинженеры, декораторы и др.) должны будут установить конструкции, декорации и технику, а также настроить проекторы.
Лазерное шоу будет демонстрироваться на фасадах зданий, окружающих Советскую площадь: Уфимского института искусств, Минсельхоза и Минцифры.
ООО «Решение» принадлежит Сергею Кличановскому, он же выступает руководителем предприятия. В прошлом году компания задекларировала всего 2,8 млн рублей выручки. Это первый госконтракт, полученный ООО «Решение» в 2022 году. Основной вид деятельности компании — розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков. Однако Сергей Кличановский также владеет более 50% капитала компании «Моби март», которая занимается зрелищно-развлекательной деятельностью.
По подсчетам Mkset, стоимость реконструкции Советской площади вместе с установкой памятника генералу Шаймуратову и колоннады составила порядка 1 млрд рублей. На прошлой неделе на благоустройство площади выделили еще 90 млн рублей.