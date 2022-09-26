В Башкирии за лазерное шоу на открытии памятника Шаймуратову заплатят 28 млн

Подрядчик должен подготовить сценарий, текстовый синопсис, сцены и хронометраж и согласовать их с заказчиком. На втором этапе — привезти сценическое оборудование и техперсонал из Москвы. Собственные или привлеченные сотрудники (монтажники, профессиональные альпинисты, грузчики, электромонтажники, видеоинженеры, декораторы и др.) должны будут установить конструкции, декорации и технику, а также настроить проекторы.