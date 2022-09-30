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Какая погода ждёт жителей Башкирии в первые октябрьские выходные

30 сентября 09:58
Фото: Екатерина Добринская / 1MI
Прогноз погоды на грядущий уикенд публикует Башгидрометцентр

Погода в республике в сентября этого года была по-настоящему разнообразной. Пасмурная погода и холода сменялись «бабьим летом», а в отдельных районах республики и вовсе уже выпал первый снег. На вопрос, какая погода ждем жителей Башкирии в эти выходные отвечают синоптики Башгидрометцентра.

Так, первого октября в Башкирии ожидается прохладная погода без существенных осадков. Температура воздуха днём составит в среднем +6,+11°, ночью — -1,+4°. Синоптики отмечают, что в южных районах ожидается небольшой дождь со снегом.

Отметим, что, по данным МЧС республики, местами в Башкирии может возникать гололед. Также среди неблагоприятных погодных условий в этот день прогнозируется туман. Сообщается, что видимость на дорогах может составить 500 метров и менее.

Второго октября в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах от +10 до+15°, ночью — от -1 до+4°. Существенных осадков на территории республики в этот день не ожидается.

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