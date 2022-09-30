Какая погода ждёт жителей Башкирии в первые октябрьские выходные

Погода в республике в сентября этого года была по-настоящему разнообразной. Пасмурная погода и холода сменялись «бабьим летом», а в отдельных районах республики и вовсе уже выпал первый снег. На вопрос, какая погода ждем жителей Башкирии в эти выходные отвечают синоптики Башгидрометцентра.
Так, первого октября в Башкирии ожидается прохладная погода без существенных осадков. Температура воздуха днём составит в среднем +6,+11°, ночью — -1,+4°. Синоптики отмечают, что в южных районах ожидается небольшой дождь со снегом.
Отметим, что, по данным МЧС республики, местами в Башкирии может возникать гололед. Также среди неблагоприятных погодных условий в этот день прогнозируется туман. Сообщается, что видимость на дорогах может составить 500 метров и менее.
Второго октября в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах от +10 до+15°, ночью — от -1 до+4°. Существенных осадков на территории республики в этот день не ожидается.