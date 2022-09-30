Какая погода ждёт жителей Башкирии в первые октябрьские выходные

Погода в республике в сентября этого года была по-настоящему разнообразной. Пасмурная погода и холода сменялись «бабьим летом», а в отдельных районах республики и вовсе уже выпал первый снег. На вопрос, какая погода ждем жителей Башкирии в эти выходные отвечают синоптики Башгидрометцентра.