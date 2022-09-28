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Какой будет погода зимой в Башкирии

28 сентября 05:45
Фото: Антон Засимов / 1MI
Данные о температурном режиме в осенне-зимний период публикует Башгидрометцентр

В ближайшие полгода в Башкирии температурный режим ожидается в пределах нормы. Предварительный прогноз на полгода публикует Башгидрометцентр.

По данным синоптиков, среднемесячная температура в среднем составит +4,3°C в октябре, -4,4°C в ноябре, -10,8°C в декабре, -12,5°C в декабре, -11,7°C в феврале, -5,1°C в марте. При этом отмечается, что это предварительные прогнозы, которые будут корректироваться в соответствии с месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

В октябре, а также в период с января по март средняя температура ожидается в пределах нормы. Ноябрь в этом году ожидается холоднее обычного, также небольшие отклонения от нормы ожидается в декабре. Синоптики также заявляют, что прогнозы температурного режима на период с октября по март в течение минувших 15 лет демонастрировали колебания в пределах 63 — 81%.

Отметим, что на этой неделе в республике фиксируется похолодание. В ночное время температура воздуха может опуститься до +5°C. Так, в начале недели жители Белокатайского района республики сообщали о том, что в отдельных населенных пунктах уже выпал первый снег.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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