Какой будет погода зимой в Башкирии

В октябре, а также в период с января по март средняя температура ожидается в пределах нормы. Ноябрь в этом году ожидается холоднее обычного, также небольшие отклонения от нормы ожидается в декабре. Синоптики также заявляют, что прогнозы температурного режима на период с октября по март в течение минувших 15 лет демонастрировали колебания в пределах 63 — 81%.