В Башкирии выпал первый снег

Как ранее сообщал Mkset, на этой неделе погода в республике ухудшится. Виной всему — циклон, который принесет облака и обильные осадки. В республику зайдет волна холода, температура воздуха не поднимется выше +9,+14°. В ночь на вторник в северной и горной части региона пройдут дожди со снегом. На некоторых участках дорог прогнозируется гололед. Возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.