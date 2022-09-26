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В Башкирии выпал первый снег

26 сентября 12:56
Фото: соцсети
Ночью синоптики прогнозируют гололед на горных автодорогах и дождь со снегом.

Первые снежинки засняли на видео жители деревни Белянка в Белокатайском районе Башкирии. Этот населенный пункт находится у границы Башкирии с Челябинской областью.

«У нас сегодня снег», — сообщили местные жители в соцсетях.

Как ранее сообщал Mkset, на этой неделе погода в республике ухудшится. Виной всему — циклон, который принесет облака и обильные осадки. В республику зайдет волна холода, температура воздуха не поднимется выше +9,+14°. В ночь на вторник в северной и горной части региона пройдут дожди со снегом. На некоторых участках дорог прогнозируется гололед. Возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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